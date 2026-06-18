ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型、欧州で新グレード追加…航続は最大650kmに

・メルセデスベンツが電動GLCに「GLC 250 electric」と「GLC 300 4MATIC electric」の2グレードを追加した。

・航続距離はGLC 250 electricが最大650km（WLTP）、GLC 300 4MATIC electricが最大616km（WLTP）を達成。わずか10分の充電で約265kmの走行が可能。

・同社EV史上最多の受注を記録しており、ブレーメン工場で3交代制による生産を実施中。

メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型
  • メルセデスベンツ GLC 新型

メルセデスベンツは、電動SUV『GLC』新型のラインアップを欧州で拡充した。新たに「GLC 250 electric」と「GLC 300 4MATIC electric」の2グレードを追加している。

【画像】メルセデスベンツ GLC 新型

ドイツでの価格は、GLC 250 electricが6万4736ユーロから、GLC 300 4MATIC electricが6万8306ユーロからとなっている。

メルセデスベンツ GLC 新型メルセデスベンツ GLC 新型

EV化された新型GLCは、メルセデスベンツが「140周年イノベーション」と銘打つ記念の年に登場した。同ブランドの新しいデザイン言語を初めて採用したモデルであり、再設計された発光・アニメーション付きクロームグリルが特徴だ。すでに同社のEV史上最多の受注を記録しており、ドイツ・ブレーメン工場で3交代制による生産が行われている。

航続距離はGLC 250 electricが最大650km（WLTP）、GLC 300 4MATIC electricが最大616km（WLTP）を実現。10分間の充電でそれぞれ約265km、約255kmの走行が可能で、長距離ドライブでも短い充電停車で対応できる。

装備面では、オプションのエアサスペンション「AIRMATIC」や後輪4.5度操舵システムが快適な乗り心地と高い機動性を両立。128Lのフランク（前部トランク）や最大2.4tの牽引能力を備え、日常使いからレジャー・旅行まで幅広く対応する。

メルセデスベンツ GLC 新型メルセデスベンツ GLC 新型

車内には、メルセデスベンツ最大となる99.3cmの「MBUXハイパースクリーン」をオプション設定。独自OS「MB.OS」がインフォテインメント、快適機能、充電、運転支援を統合し、無線（OTA）アップデートにも対応する。運転支援機能は「MB.DRIVE」としてまとめられ、標準装備の「DISTRONICディスタンスアシスト」や「パーキングアシスト」に加え、オプションでSAEレベル2相当の自動運転支援や360度駐車支援にも対応する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews