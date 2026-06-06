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【CARTUNE】今週の投稿！ お題は「魅惑のエンジンルーム」

【CARTUNE】今週の投稿お題は「魅惑のエンジンルーム」
  • 【CARTUNE】今週の投稿お題は「魅惑のエンジンルーム」

車好きのためのSNS「CARTUNE」では、毎週ユーザーが参加する投稿お題を実施中。

今週のお題は「魅惑のエンジンルーム」

普段は見えないけど個性が出る”エンジンルーム”。カスタマイズされた心臓部はもちろん、美しいドレスアップから、純正でも綺麗に維持されたエンジンルームは目を惹きます。

ミーティングなどでも恒例のボンネットオープン、今回は投稿で紹介し合って楽しんでみませんか。

【CARTUNEをダウンロードして、「魅惑のエンジンルーム」を投稿する】

【みんなの「魅惑のエンジンルーム」を見る】

CARTUNEとは？

CARTUNE（カーチューン）は、車のカスタムや、整備、改造、DIY、ドレスアップ、パーツ取付などの情報を共有できるSNSです。車のタイヤやホイール、エアロ、車高調・サスペンションなど、様々な車種の参考になる写真や情報が満載で、車のカスタム事例やアイデアがたくさん見つかる、クルマ好きが集うコミュニティサービスです。

・ウェブサイト：https://cartune.co.jp/

・アプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/cartune/id1221199655

・アプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android

《レスポンス編集部》

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