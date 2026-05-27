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TDK、サーマルマネージメント向けセンサや業界最小・最軽量の交流安定化電源出展…人とくるまのテクノロジー展 2026

サーマルマネージメントシステム向け センサ
  • サーマルマネージメントシステム向け センサ
  • 業界最小・最軽量 交流安定化電源 GENESYS AC シリーズ

TDKは、5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展する。

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今回の出展コンセプトは「TDK Transformation ～サステナブルな未来のために、TDKは変わり続ける～」。進化するモビリティ社会の課題解決に貢献するソリューションを幅広く展示する。

出展の目玉のひとつが「サーマルマネージメントシステム向けセンサラインナップ」だ。各種温度・圧力・ポジションセンサからモータコントローラICまで、車載温度管理を確実に実現する包括的なソリューションを提案する。

電気自動車（EV）・ハイブリッド車向けには高精度センシングを実現するセンサ製品群を展示。次世代e-Axleを支える電子部品も紹介し、安定した電源供給への貢献をアピールする。

また、設置制約のあるインバータ評価現場での信頼性試験を支援する「リバブレーションチャンバー（車載規格対応）」や、配線不要で回転体に自由な動きをもたらす「回転体向け電力・データ伝送技術のシステム」も展示する。

プログラマブル電源については、TDKラムダのプログラマブル製品を出品。波形を自在に設定できる即戦力製品として紹介する。

さらに、TDKが公式テクノロジーパートナーを務めるポルシェモータースポーツの「Formula Eシミュレーター」も会場に設置され、来場者が体感できる。

TDKは、創業から90年以上にわたりエレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業として発展してきた。受動部品、センサ、バッテリーなどの最先端技術は、産業用途やエネルギーシステム、EVからスマートフォン、ゲーム機まで幅広く活用されている。

《森脇稔》

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