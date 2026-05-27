トヨタ紡織、リサイクルシートや面発光ドアトリムを初出展…人とくるまのテクノロジー展 2026　

トヨタ紡織は、5月27日（水）から29日（金）にパシフィコ横浜で開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026」に出展した。

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今回のコンセプトは「Integration for Future Vehicle ― 安全・快適・環境の価値を統合し、未来の移動空間を拡張する―」で、同社の最新製品・技術を紹介する。ブース番号は302番だ。

今回初出品となる多機能ブロックシート「TBlocks（ティーブロックス）」は、背面・座面・側面をブロック化した新構造のシートだ。

部品を分解しやすくすることでリサイクル性を高めており、ウレタンの使用量も削減してCO2排出量の低減に貢献する。また、体圧分散とホールド性を高め、快適性と運転安定性も向上させた。レクサスの新型『ES』（海外仕様）に初採用されている。

あわせて、廃棄される内装材料や部品のリサイクル技術・製品を紹介する「PETサーキュラーエコノミーへの取り組み」も展示する。

初出品となる「面発光イルミネーション加飾のドアトリム」は、表面素材や透過技術を活用し、多彩なアニメーション表現で車室空間を演出するものだ。レクサスの新型ES（海外仕様）に初採用されており、林テレンプおよび小島プレス工業との共同開発品である。

さらに、次世代移動空間モデル「I.C.30（Integrated Cabin 2030）」も展示する。周囲の状況を音と振動で知らせる機能を搭載したシートや、走行位置に合わせた映像・音を流すコンテンツ体験システムなど、現在開発中の製品を紹介する。

ブース内の各展示エリアでは、技術者によるプレゼンテーションも実施される。

なお、6月9日までオンライン展示も開催され、同社サイトから展示品・技術を閲覧できる。