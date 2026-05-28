ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スマートアイとビステオン、DMS統合液晶メーター公開…人とくるまのテクノロジー展2026

（イメージ）
  • （イメージ）

スウェーデンのスマートアイビステオンは5月27日、ドライバーモニタリングシステム（DMS）を統合したLCDメータークラスターを共同開発したと発表した。5月27日から29日まで横浜市のパシフィコ横浜で開催中の「人とくるまのテクノロジー展2026」で展示する。

新技術は、DMS用カメラを液晶ディスプレイの裏側に配置する「アンダーディスプレイカメラ（UDC）」方式を採用した。OEMが求めるコックピットデザインの自由度を高めながら、ドライバー正面へのカメラ配置を可能にする。

従来、LCDディスプレイの裏側にカメラを配置する場合、近赤外線の透過率が低く、DMSの画像品質が大きく低下する課題があった。今回の共同ソリューションでは、ディスプレイの光学スタックを最適化し、高い透過性と低拡散性を実現。画像性能と表示品質を両立したという。

スマートアイは、400万台以上の量産車に採用されているDMSソフトウェアを提供する。いっぽう、ビステオンはコックピット電子機器やディスプレイ統合技術を担当した。

スマートアイのイノベーション＆戦略パートナーシップ担当副社長、デトレフ・ウィルケ氏は、「LCDメータークラスターはDMSにとって難しい課題だったが、両社の協業により量産開始に対応可能なUDCソリューションを開発できた」とコメントした。

また、ビステオンのディスプレイ製品ライン担当グローバル副社長、松本太氏は、「DMSを独立したハードウェアとして扱う必要がなくなり、OEMのメーター設計の考え方を変える技術になる」と述べた。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews