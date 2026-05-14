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「デッドニング」って何？ なぜ必要？［スピーカー交換丸わかり］

「デッドニング」の施行例（フェリソニ・デモカー）。
  • 「デッドニング」の施行例（フェリソニ・デモカー）。
  • 「デッドニング」の施行例（フェリソニ・デモカー）。
  • 「デッドニング」にて使われる部材の一例（フェリソニ・C-2）。

クルマにもともと付いている純正スピーカーはチープだ。なのでこれを市販品へと交換すれば、音質がぐっとアップする。というわけで当連載では「スピーカー交換」を推奨し、その実践法をガイドしている。今回は「デッドニング」とは何なのかを解説する。

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◆「ドアスピーカー」の取り付けにおいては「デッドニング」も実行すべき！

ここ数回は、カー用の「スピーカー」は取り付け作業が必要となることについて解説している。カー用のスピーカーは売られている状態ではまだスピーカーとして完成していない。車両に装着して初めて完成品となる。つまりこの取り付け作業はいわば、「スピーカーを作る」作業となるのだ。そしてその作業の中身を知っておくと、スピーカー交換をしようとするときのコスト感を掴みやすくなる。

で、前回までは「ドアスピーカー」（ミッドウーファー）を取り付けるにあたってはまず、土台となるパーツである「インナーバッフル」が必要となることについて説明してきたが、それと同様にデッドニングと呼ばれる作業も行うべきだ。

これが必要となる理由は以下のとおりだ。ホーム用のスピーカーは「スピーカーユニット」が「ボックス」に取り付けられた状態で完成品となっていて、このボックスにも各メーカーごとの英知が注入されている。

「デッドニング」の施行例（フェリソニ・デモカー）。「デッドニング」の施行例（フェリソニ・デモカー）。

◆デッドニングでは、ドア内部の音響的なコンディションを全方位的に改善！

対してドアスピーカーにおいてはドアがボックスの役割を担うわけだが、クルマのドアはスピーカーボックスとしては設計されておらず、ゆえにクルマのドア内部は音響的なコンディションが良くない。なので、それを改善する作業も必須となるのだ。

その作業が、デッドニングだ。ちなみに「デッド」とは音響的な分野で使われるときには「響きにくい」という意味となる。ちなみに反対語は「ライブ」だ。で、デッドニングではまさしくドア内部を「響きにくくする」作業が施される。なのだが、実のところはメニューはそれにとどまらない。

実際、デッドニングにて行われるメニューは大きく分けると2つある。1つは「鉄板を共振しにくくする作業」で、もう1つは「スピーカーの裏側から放たれる音を閉じ込める作業」、この2つだ。

「デッドニング」にて使われる部材の一例（フェリソニ・C-2）。「デッドニング」にて使われる部材の一例（フェリソニ・C-2）。

◆スピーカーの裏側から放たれる音がしでかす悪さに、デッドニングで対抗！

それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まず、スピーカーユニットは裏側からも音を発する。スピーカーユニットは振動板を前後させて空気を震わせて音を伝えるが、その営みは裏側でも行われている。で、この裏側から放たれる音が、いくつかの悪さをしでかす。

しでかす悪さは大きくは2つある。1つ目は、「鉄板を共振させること」だ。共振すれば異音が発生し、その異音が表側の音を濁す。なのでデッドニングではそれが起きないように鉄板を響きにくくする作業がさまざま実行されることとなる。

そしてしでかす悪さの2つ目は、「キャンセリングを引き起こすこと」だ。スピーカーの裏側から放たれる音は耳で聴く分には表側の音と同じだが、波形としては真逆の関係にある。振動板の動き方が表側と裏側とでは正反対だからだ。

で、聴く分には同じでも波形として真逆の関係にある音同士が同一空間で交わると、互いを打ち消し合う「キャンセリング」という現象が発生する。なのでデッドニングではそれが起こらないように、裏側から放たれる音をドア内部に閉じ込める作業も行われることとなる、というわけなのだ。

今回は以上だ。次回はその具体的な作業内容を説明していく。お楽しみに。

《太田祥三》

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