アンプDSPとスピーカーを同時投入して、別次元のサウンドを満喫！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

愛車の純正オーディオの音に物足りなさを感じているドライバーが増えている。当連載では、その不満を解消可能な具体的なビギナー向けのお薦めシステムアッププランを全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している。

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今回は、鳥取県米子市にて店舗を構える実力ショップ、『ウェイブトゥポート』の山本さんに話を訊いた。

◆音を悪くしている2大要因を同時に解消できれば、サウンドが激変！

早速ウェイブトゥポートの山本さんに、音を良くしたいと言って初めて訪れるドライバーにどのような提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「パワーアンプ内蔵DSPの追加とスピーカー交換の、同時施行をお薦めすることが多いです。

というのも、純正システムの音を物足りなく感じさせる主な要因は2つあります。純正メインユニットの音が良くないことと純正スピーカーの性能が低いこと、これらです。その両方に対処できれば、サウンドが大きく良化します。

もう少し詳しくご説明すると、まず最近のクルマでは純正メインユニットにて純正スピーカーに合わせた何らかのエフェクトがかけられていることが多いです。そしてその設定は後から変更できません」

『ウェイブトゥポート（鳥取県米子市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPを追加することで、音が良くない原因を切り離せる！

「でもパワーアンプ内蔵DSPを導入すれば再チューニングを行えますし、これにスマホなり外部プレーヤーなりを接続すれば、純正メインユニットの影響を排除できます。

そして純正スピーカーにはコストがかけられていないので、品質が良くありません。市販品との差は顕著です。スピーカーは音の出口ですから、その品質がそれなりであればサウンドもそれなりにならざるを得ません。

なのでパワーアンプ内蔵DSPの追加もスピーカー交換も、それぞれを行うことで状況を大きく変えられます。

しかしどちらか一方だけしか行わないと、得られる満足度はかなり落ちてしまいます。アンプDSPの追加とスピーカー交換の両方を行って得られる満足度を10とすると、片方だけをやって得られる満足度は半分にも届きません。それではもったいないと思うんです」

『ウェイブトゥポート（鳥取県米子市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆お薦めは10万円前後のアンプDSP＋3万、4万円台のスピーカー！

「せっかく専門店の門を叩いていただくのですから、最大限の満足度を得ていただきたいと思っています。もちろんご予算もありますので、スピーカーだけ、またはアンプDSPだけ、となることもありますし、それぞれだけでも音が良くなる感動を味わえます。しかしいつかは両方をやっていただきたいです。別次元のサウンドを楽しめますから。

お薦めの機材ですが、まずアンプDSPでは5万円台で良いモデルがいくつかありますが、狙い目は10万円前後のモデルです。このクラスともなると内蔵パワーアンプの性能が一段と高まりますし、発展性も広がります。

スピーカーは3万、4万円台のモデルがお薦めです。1万円台のモデルでも純正品との性能差は明らかですが、スピーカーだけを見て価格が倍も違えば、出音のクオリティも相応に開きます。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」