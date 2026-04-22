FL1『シビック』の吸気レスポンス＆パワーUP、レーシーなサウンドも！ ブリッツ「カーボンインテークシステム」発売

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）からホンダ『シビック』（FL1 2021年9月～）用の「カーボンインテークシステム」が新発売。税込み価格は16万2800円。

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カーボンインテークシステムは高度な技術で形成された、エンジンルームにベストフィットするカーボンケース付き高性能インテークシステム。ケースをカーボン製とすることで軽量・高強度を実現し、さらには吸入空気温度も適正なコントロールを可能としているほか、エンジンルームのドレスアップにも貢献。

また、完全車種別専用設計のダクトとケースがラム圧を効率的に取り込み、鋭い吸気レスポンスを実現している。

エアクリーナー本体には信頼のA3コアタイプ・ステンレスメッシュ製フィルターを採用し、驚異の吸入効率とレーシーなサウンドを実現している。ステンレスフィルターは洗浄すれば何度でも使えるので、その能力は半永久的。カーボンの綾織り模様により、エンジンルームのドレスアップにも貢献するチューニングアイテムとなっている。

同社計測ではFL1『シビック』の場合、装着によって最大出力約11.2PSアップを実現している。

ブリッツのFL1『シビック』専用カーボンインテークシステム