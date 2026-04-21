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Lynk & Co、ブランド初のGTコンセプトカーを世界初公開へ…北京モーターショー2026

・リンク＆コーが初のGTコンセプトカーを2026年北京モーターショーで世界初公開する

・車両は純粋な2ドアGTスポーツカースタイルで、ワイドボディと特徴的なテールライトを採用

・同社は7年間で9つのチャンピオンシップを獲得したレース実績を持つ

Lynk & Coブランド初のGTコンセプトカーのティザー
  • Lynk & Coブランド初のGTコンセプトカーのティザー

中国・杭州に本拠を置く自動車ブランド、リンク＆コー(Lynk & Co)は、北京モーターショー2026において、ブランド初となるGTコンセプトカーを世界初公開すると発表した。

公開されたティザー画像によると、このコンセプトカーは純粋な2ドアGTスポーツカーのスタンスを持ち、ワイドボディのマッスルデザインと高い視認性を誇るシグネチャーテールライトを採用。強烈なビジュアルアイデンティティと攻撃的な印象を与えるデザインとなっている。

リンク＆コーは中国のパフォーマンスカーセグメントにおけるパイオニアかつリーディングブランドであり、モータースポーツの積極的な推進者でもある。世界トップクラスのツーリングカー競技において、7年間で9つのチャンピオンシップを獲得してきた実績を持つ。

2020年には「リンク＆コー パフォーマンスカークラブ（LPCC）」を設立。コアなサーキット愛好家を集め、中国のモータースポーツ文化の普及と発展を目指している。また2025年には、グローバルTCRシリーズ向けに中国初の量産ベースのレースカー「03+ TCR」を発売した。

本物のレーシングDNAを持つリンク＆コーのGTコンセプトカーは、4月24日に北京モーターショー2026にて正式公開される予定だ。

《森脇稔》

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