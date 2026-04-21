ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ、海外3万8000台減産、日本国内向けは一部増産へ［新聞ウォッチ］

トヨタ『ランドクルーザー』シリーズ（参考画像）
  • トヨタ『ランドクルーザー』シリーズ（参考画像）
  • トヨタ RAV4 アドベンチャー ハイブリッド（参考画像）
  • トヨタ カローラクロス GRスポーツ（参考画像）

「2週間」としていたイランとの停戦期限について、トランプ米大統領は、期限までに戦闘終結に向けた交渉が最終合意に至らない場合は、米側によるホルムズ海峡の「逆封鎖」を継続する意向を示した。

【画像全3枚】

一方で、イラン側も「新たな協議を行う予定はない」と述べるなど、米国とイランの協議の危うさが浮き彫りになっている中、「機を見るに敏」とみられるトヨタ自動車は、半年先の今年11月ごろまでに世界生産（半年間）の1%を占める規模の3万8000台程度減らす方針を明らかにしたという。

きょうの読売と日経が報じているが、「米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、中東向けの物流が滞っている」のが背景にあるようだ。

それによると、トヨタは主要な部品メーカー各社に生産計画の修正を通達。中東向けの物流混乱や需要減、燃料価格高騰などが響き、主にアジアで中東向けを中心にピックアップトラックなどを減産するという。

トヨタの中東向け輸出は月間3万台前後とされるが、中東情勢の悪化を受け、すでに3月と4月末までの2カ月間でも国内で生産する一部車種の約4万4000台を減産していた。

ただ、「海外での生産は減らすが、日本国内は一部増産。輸出を減らす一方で国内向けに増やす方針で、主力車種の多目的スポーツ車（SUV）『RAV4』や『カローラクロス』など人気車種が中心となる」（日経）とも伝えている。

2026年4月21日付

●青森震度5強、北海道・三陸沖、「後発地震注意」 （読売・1面）

●国産AI新会社を公表、社長ソフトバンクから （読売・7面）

●日産次世代車基盤を搭載、AI活用、手放し運転可能に（読売・7面）

●燃料サーチャージ引き上げ前倒し、ANA・JAL 5月発券から（朝日・1面）

●日産「EV発電所」電力取引参入、「リーフ」など車載電池活用 （産経・8面）

●新世代のクルマ消費、誰とも被らぬ「ネオクラシック」80～90年代製人気、値段手ごろ、自己表現のツールに（日経・12面）

●日産の全固体電池、実用化へ前進、実車サイズで性能確認（日経・12面）

●トヨタ、海外3万8000台減産、11月末までに、中東向け物流滞る （日経・13面）

●空飛ぶクルマの設計・検査認可、スカイドライブ（日経・13面）

●デンカ、車部品の合成ゴム値上げ （日経・13面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

新聞ウォッチ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES