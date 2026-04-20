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「価格は高めだけど」ホンダのアドベンチャースクーター『ADV160』発表、SNSでの注目ポイントは

ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）
  • ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）
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  • ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）
  • ホンダ ADV160（パールスモーキーグレー）
  • ホンダ ADV160（マットガンパウダーブラックメタリック）

ホンダは、アドベンチャースタイルの軽二輪スクーター『ADV160』の装備や外観を一部刷新し、5月21日に発売すると発表した。SNSでは、「久々にときめきました」「装備充実されていていいなぁと思ってる」などのコメントが寄せられ、注目を集めている。

【画像】ホンダのアドベンチャースクーター『ADV160』

今回の改良では、スマートフォン連携機能「Honda RoadSync」を新たに搭載。あわせて5インチフルカラーTFTメーターを採用したのがトピックだ。

ADV160は、スクーターの扱いやすさとアドベンチャーバイク的な走破性を融合した個性派モデル。『PCX160』ゆずりの水冷157ccエンジン（eSP+）による力強く滑らかな走りに加え、ロングストロークサスペンションで荒れた路面にも対応する。可動式スクリーンや大容量収納など実用装備も充実し、通勤からツーリングまで幅広く使える“SUV的スクーター”だ。

ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）ホンダ ADV160（マットパールアジャイルブルー）

最新モデルでは、Honda RoadSyncを利用することで、ハンドルのセレクトスイッチや別売りのヘッドセットによる音声入力を通じて、音楽再生やナビゲーションなどのアプリ操作が可能になる。なお、利用には専用アプリのインストールが必要だ。

そのほかの装備面では、フロントインナーボックス内にUSB Type-Cソケット（5V・3A以下）を設定し、携帯端末の充電に対応。エンジン始動時やシートの開錠時に便利なHonda SMART Keyシステムも標準装備した。

外観については、車体前部側面のカバー形状を変更。カラーバリエーションは、スポーティーな「マットパールアジャイルブルー」、タフな印象の「マットガンパウダーブラックメタリック」、都会的な「パールスモーキーグレー」の全3色を用意する。

価格は53万9000円（税込）。

ホンダ ADV160（パールスモーキーグレー）ホンダ ADV160（パールスモーキーグレー）

そんなADV160のアップデートにX（旧Twitter）では、

「久々にときめきました」
「ADV160が欲しくなって来ましたわ」
「エエな～ 53万9000円するので、今夏のナスボーもらえたら検討したい」
「通勤もツーリングもこなせる様なので、秋の那須や日光行きたくなってきますわ」
「装備充実されていていいなぁと思ってる」
「160ccとしては価格高めだけど装備良いものね」
「普通に走る分にはPCXと大きな違いは無いんだろうけれど、気分的にはコッチかな？」

といったコメントが寄せられており、価格は高めだが装備が充実している点が評価されているようだ。

《レスポンス編集部》

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