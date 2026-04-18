NVIDIA × Uberのロボタクシー、2027年前半に米西海岸で開始…自動運転の導入競争が本格化

NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は米シリコンバレーで開催された「GTC 2026」で、同社がロボタクシー（自動運転タクシー）における自動運転の開発支援の強化を発表している。

【画像全9枚】

そこではBYD、日産、Geelyなどの自動車メーカーに加え、Uberとの提携拡大も発表。

Uberとは、同社のソフトウェアを搭載した自動運転車のグローバル展開を計画しているとして、まずはサンフランシスコ・ベイエリアとロサンゼルスで、来年前半の開始を目指す、と語っている（関連記事「2028年までに28都市でロボタクシー展開へ NVIDIAとUberの提携拡大、いすゞや日産、BYDなども開発を加速」）。

サンフランシスコとロサンゼルスでは既に、Waymo（Google/アルファベット）が無人のロボタクシーを実用化していて、スマホやタブレットのアプリから手軽に利用できる。なお、Waymoは車載システムやクラウド学習等でNVIDIAを使っている。

Waymoの無人タクシーは、サンフランシスコやロスアンゼルスの市街地でたくさん走っている。写真はGTCの期間中にサンフランシスコ（ダウンタウン）で著者が撮影

■パートナー拡大とロボタクシー展開の現実味

同社は、学習・シミュレーション・評価・車載という4層のコンピューティング基盤を構築して、自動運転の開発を統合的に支える体制と、自動運転のロングテール課題に対応する推論型VLAモデル「Alpamayo」（アルパマヨ）を発表している。

これは従来の認識や高精度マップ中心のAIとはアプローチが異なり、因果関係を踏まえて判断する「思考する自動運転」を実現するもの。物理世界の歩行者や対向車、天候などの多くの要素から次の行動を予測し、複雑で予測困難な状況にも対応できる点が特徴で、自動運転の最大の課題である“ロングテール問題”の解決を支援するものとして期待されている（関連記事「Tesla・Waymo・Uber・日産などと連携 「NVIDIAが自動運転の開発競争を再定義」【GTC 2026】」）。

配車サービスUberを始め、BYD、日産、Geelyなどの自動車メーカーがロボタクシー業界へ参入することを支援する体制が充実すれば、NVIDIAのソフトウェアを搭載したロボタクシーが、2027年には本格展開される現実味が高まっている。

これらの動きは、自動運転の競争軸が「車両」から「AIモデルと開発基盤」へと移行していることを示すものでもある。フアン氏の発言は、その構造転換を象徴するものと言える。

ロボスタ・オンラインセミナー情報

「AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説」

ロボスタではオンラインセミナーを定期的に開催しています。

4月後半はソフトバンクロボティクスが登壇し、「AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説」を開催します。

【オンラインセミナー】AIエージェント × ヒューマノイド 生成AI時代の「Pepper+」徹底解説

ソフトバンクロボティクスは「Pepper」を2014年に発表、2015年に発売開始、世界初の量産型ヒューマノイドとしてギネス世界記録にも認定されました。身長約120cmの親しみやすいデザインを活かし、会話やダンス、歌といったエンターテインメント用途に加え、観光、介護、教育、小売、イベント、オフィス受付など幅広い分野で社会実装が進められてきました。

このPepperの進化版モデルであり、AIエージェント機能を中核に据えた新世代のロボットプラットフォーム「Pepper+」を2026年に発表しています。生成AIやAIエージェントを活用したヒューマノイドの社会実装の知見を紹介します。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら。

人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線

5月には株式会社MWの成田修造氏を迎え、「人とロボットが共生するこれからの住環境 MWが語る 住宅×フィジカルAI×ロボティクス最前線」を開催します。

フィジカルAIやヒューマノイドが話題になる中、「ロボットやAIが溶け込む住宅とは何か」という、近い未来に起こる住環境の変革について解説していただきます。

フィジカルAIやロボットが住宅環境にどのような進化を与えるのか。斬新な発想とデザイン、AIやロボットの活用法やビジネスモデルを紹介します。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら。

アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る

5月26日（火）には「実装」と「販売」の両輪でAIロボット市場を開拓している、アイリスオーヤマを筆頭としたアイリスグループによる「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」を開催。

同グループの実績は、清掃ロボットを中心に導入企業7,000社以上、累計出荷台数は22,000台以上にのぼり、急成長を遂げています。

セミナーでは、アイリスオーヤマの大山社長が登壇、ロボット事業戦略についてご講演頂きます。続いて、東京大学大学院情報システム工学研究室(JSK)出身で、元Googleのロボットエンジニアであり、同社傘下のシンクロボの小倉社長より製品スペック等の詳細をご説明頂きます。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら