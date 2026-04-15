天井のデッドスペースを有効活用、IPF『ランクル250』専用「ルーフストレージパネル」が発売

IPFからトヨタ『ランドクルーザー250』（TRJ250W、GDJ250W 2024年4月～）専用パーツ「ルーフストレージパネル for ランドクルーザー250」が新発売。税込み価格は2万8600円。

【画像】IPF「ルーフストレージパネル for ランドクルーザー250」

ストレージパネルシリーズ第3弾となる同製品は、ラゲッジルーム（荷室）の天井付近にある使われていないスペースを有効活用するためのアイテムだ。角穴と丸穴が開いたパネル構造により、モールシステムに対応した小物ケースやポーチを固定できるほか、M8アイナットやボルトを使って拡張することも可能だ。

本体はスチール製のため、マグネット製品を貼り付けて使うこともできる。ランタンや荷物を引っ掛けるフックなどを取り付けられるため、車中泊での活用にも向いている。ただし、走行中は脱落する恐れがあるため、マグネットでの使用は停車時のみが推奨されている。

IPF「ルーフストレージパネル for ランドクルーザー250」

取り付けはアシストグリップ部を利用したボルトオン方式で、車体に穴を開けるなどの加工は一切不要。ノブボルト6個で固定する仕組みで、パネルを前後5cmずらして位置調整することもできる。

また、同社がすでに販売しているサイドストレージパネルと組み合わせることで、荷室全体をより本格的なオーバーランドスタイルに仕上げることができる。

セット内容は本体パネル、ブラケット、ノブボルト、取付説明書。日本国内の自社工場で生産されている。

IPF「ルーフストレージパネル for ランドクルーザー250」