超基本機能でなんと“低音増強”が可能！ 魔法の裏ワザを公開［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カーオーディオの面白さや奥深さを紐解いている当連載。前回からは新章に突入し、「サウンドチューニング」についての深掘りを開始した。今回からは実践法を紹介していく。まずは、超基本機能にて行える“裏ワザ”を紹介する。

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◆1人で乗っているときは、「バランス」は“センター”、では間違い？

ところで、詳細なサウンドチューニングを行おうとするときには高度な機能を搭載した専門的なユニットの導入が必要となるのだが、ごくごく簡単な機能でもある程度は音を変えられる。

というわけで今回は、ほぼすべての「メインユニット」に搭載されている基本機能、「バランス」と「フェーダー」にて実行できるサウンドチューニング法を説明していく。

最初にバランスの使い方から紹介しよう。なおバランスとは、左右のスピーカーの音量バランスを整えられる機能だ。で、当機能はデフォルトの状態ではセンターに設定されているはずで、運転席と助手席の両方に人が乗っている場合にはそれで正解だ。しかし自分1人で乗っているときには、設定を変更した方が聴きやすくなる。

というのも、センターに設定されていると運転席側のスピーカーの音ばかりが耳に入ってくる。これでは上手くない。

「バランス」と「フェーダー」の操作画面の一例。

◆左右の音量バランスが整うと、サウンドステージが目前で展開！

なので1人で乗っている場合には、助手席側に振っていき左右の音量バランスが同じになるポイントを探ろう。そうするとステレオの仕組みが正しく発揮され、運転席側のドアに張り付いたような聴こえ方だったところから、サウンドステージが目前に広がるような聴こえ方へと変容する。

続いてはフェーダーの使い方を説明していこう。こちらは前後の音量バランスを整えられる機能だ。で、当機能はデフォルトの状態では前後のセンターに設定されているはずで、後席にも人が乗っている場合にはそれでOKだ。しかし自分1人しか乗っていない場合には、それは正解とは言い難い。

なぜなら、ステレオ音源には左右の2ch分しか音楽信号が録音されていないので、左右のスピーカーから音が聴こえてくる形が自然な再生環境となるからだ。しかしながらもしもフロントスピーカーとリアスピーカーの両方から聴こえてくると、左右それぞれの音がダブって聴こえてしまいステレオの仕組みが正しく発揮されにくくなる。

なので1人で乗っているときには10対0でフロントに振るのが正解となる。第一、コンサートに行って後方から音楽が聴こえてくることはない。音楽は前から聴こえてくればOKだ。

純正スピーカーの取り付け位置の一例。

◆フェーダーをゆっくり後ろに振っていくと、低音の量感が増すポイントが見つかる！

しかし……。実はフェーダーを少し後ろに設定するという使い方も存在している。その設定が上手くいくと、なんと低音の増強効果が得られる。

その操作方法は以下のとおりだ。音楽をいつも聴いている音量で流し、まずはフェーダーを10対0でフロントに振る。そしてそこから徐々にフェーダーを後ろに振っていくと、段々低音の量感が増してくる。しかしさらに後ろに振っていくと中高音も後ろから聴こえてきて低音の量感が増した感じは減衰していく。

そうなったら振り過ぎなので、またフェーダーをフロント側に戻していこう。そうすると中高音が後ろからは聴こえてこなくなり低音の量感だけが増してくる。こうしてフェーダーをゆっくり前後させて、低音の量感がもっとも厚くなるポイントを探ろう。

このような聴こえ方となるメカニズムは以下のとおりだ。低音は障害物を回り込んで進もうとする性質があるが、音程が高くなるほど音は真っ直ぐに進もうとする性質が強くなる。なのでリアスピーカーを少しだけ鳴らすと、低音はシートを回り込んで聴こえてくるが、中高音はシートにブロックされて聴こえない。そして低音は出どころが分かりにくいので、後ろから聴こえていてもフロントスピーカーから聴こえているものと錯覚するのだ。

車内の構造によってはこの効果が現れにくい場合があるが、試す価値は大だ。

今回は以上だ。次回も簡単なサウンドチューニング法を紹介していく。お楽しみに。