空飛ぶクルマのデザイン統括・山本卓身氏、虎ノ門ヒルズの「TOKYOROOMS展」に参画…SD-03・SD-05のスケッチや模型を展示

空飛ぶクルマの開発・製造・販売を手がけるスカイドライブは、同社機体のデザインを統括した山本卓身氏が、東京・虎ノ門ヒルズで開催される体験型展覧会「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」にクリエイターとして参画すると発表した。

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会期は2026年4月18日（土）から5月17日（日）まで。

山本氏は、日本初の公開有人飛行試験に成功した試験機「SD-03」と、大阪・関西万博や大阪港、東京デモフライトで飛行した商用機「SKYDRIVE（スカイドライブ式SD-05型）」のデザインを統括した人物だ。

展示では、山本氏が手がけたさまざまなプロジェクトとともに、スカイドライブ機体の手書きデザインスケッチやプロトタイプの模型などを公開する。デザインの着想からデッサン、平面での表現を経て立体の製品へと至るまでのプロセスを来場者が追体験できる内容となっている。

「TOKYOROOMS展」は、40通りの部屋を通じて制作者が表現した多様な価値観や生き方と出会い、自分が心地よいと感じる空間や価値観を発見する体験型展覧会だ。「好きなものを選ぶ喜び」や「部屋を自己表現として楽しむ文化」を広げ、日本における空間の新しい捉え方を提示することを目的としている。

山本氏は日本と英国でカーデザインを学び、プジョー、シトロエンでデザイナーとして活動。その後、ポリフォニー・デジタルでデザインディレクターとして「ビジョンGT」などの企画デザインに従事した。起業後は万博で公開された水素船や空飛ぶクルマ、モビリティスニーカーなどを手がけ、2024年からはグッドデザイン賞の審査員を務めている。

スカイドライブは2018年7月設立。「100年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに掲げ、2020年に日本初の公開有人飛行試験に成功。2025年には大阪・関西万博でデモフライトを実施しており、2028年のサービス開始を目指して機体開発を続けている。