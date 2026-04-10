マーフィードが「HYPER WATER Racing」として参戦、『GR86 GT』で出走へ…SUPER GT 2026

マーフィードは、SUPER GT 2026に「HYPER WATER Racing」として参戦すると発表した。

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「HYPER WATER Racing」は、SUPER GT、SUPER FORMULA、Porsche Carrera Cup Japan、GR86/BRZ Cupなど国内外6カテゴリーで、計8台の車両・12名のドライバーを支援するプロジェクトだ。

マーフィードは国内最高峰のモータースポーツシリーズ「SUPER GT」で、GT300クラス参戦チーム「HYPER WATER Racing INGING」のメインスポンサーを務める。洗車専用超純水システム「HYPER WATER（ハイパーウォーター）」の価値を、サーキットから発信するとしている。

2026年のSUPER GTは4月11日～12日に岡山国際サーキットで開幕する。マーフィードが支援する「HYPER WATER Racing INGING」はGT300クラスでゼッケン2番を掲げ、トヨタ『GR86 GT』で参戦する。ドライバーは堤優威選手と卜部和久選手である。

昨シーズンは第2戦で3位、第4戦で2位（いずれも富士）という実績があり、今季のさらなる飛躍が期待されるという。

また、レースの世界では0.001秒の差が勝敗を分けるとしており、車両コンディションやチームオペレーションの精度が求められると説明した。洗車専用の「HYPER WATER」も、水シミの原因となる不純物を除去し、純度99.99999%の高純度な水質を追求しているという。