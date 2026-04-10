ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マーフィードが「HYPER WATER Racing」として参戦、『GR86 GT』で出走へ…SUPER GT 2026

マシンの両脇に立つ堤優威選手（左）と卜部和久選手（右）
  • マシンの両脇に立つ堤優威選手（左）と卜部和久選手（右）
  • HYPER WATER INGING GR86 GT

マーフィードは、SUPER GT 2026に「HYPER WATER Racing」として参戦すると発表した。

【画像全2枚】

「HYPER WATER Racing」は、SUPER GT、SUPER FORMULA、Porsche Carrera Cup Japan、GR86/BRZ Cupなど国内外6カテゴリーで、計8台の車両・12名のドライバーを支援するプロジェクトだ。

マーフィードは国内最高峰のモータースポーツシリーズ「SUPER GT」で、GT300クラス参戦チーム「HYPER WATER Racing INGING」のメインスポンサーを務める。洗車専用超純水システム「HYPER WATER（ハイパーウォーター）」の価値を、サーキットから発信するとしている。

2026年のSUPER GTは4月11日～12日に岡山国際サーキットで開幕する。マーフィードが支援する「HYPER WATER Racing INGING」はGT300クラスでゼッケン2番を掲げ、トヨタ『GR86 GT』で参戦する。ドライバーは堤優威選手と卜部和久選手である。

昨シーズンは第2戦で3位、第4戦で2位（いずれも富士）という実績があり、今季のさらなる飛躍が期待されるという。

また、レースの世界では0.001秒の差が勝敗を分けるとしており、車両コンディションやチームオペレーションの精度が求められると説明した。洗車専用の「HYPER WATER」も、水シミの原因となる不純物を除去し、純度99.99999%の高純度な水質を追求しているという。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SUPER GT

GR 86／トヨタ 86

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES