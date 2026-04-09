スバルの新型EV『アンチャーテッド』、横浜ゴム「ジオランダー X-CV」新車装着

横浜ゴムは、スバルが米国で発表したSUVのEV『アンチャーテッド』の新車装着（OE）用タイヤとして、「ジオランダー X-CV」の納入を開始した。装着サイズは235/50R20 100Vだ。

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「ジオランダー X-CV」は、高速性能と運動性能を重視しつつ、安全性・快適性・経済性を高いレベルでバランスさせた「M+S（マッド＆スノー）」規格の新次元ハイウェイテレーンタイヤだ。

今回装着されたサイズには、耐久性・静粛性・低電費性能など電動車特有のニーズに応える技術が搭載されていることを示す横浜ゴム独自のマーク「E+（イー・プラス）」がタイヤサイドに打刻されている。

開発にあたっては、人間の「ひらめき」や「発想力」とAIの「膨大なデータ処理能力」を組み合わせてデジタル革新を目指す横浜ゴム独自のAI利活用フレームワーク「HAICoLab（ハイコラボ）」を活用した。

アンチャーテッドは、コンパクトなサイズながらEVならではの走行性能と実用性を兼ね備えたSUVだ。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「ヨコハマ・トランスフォーメーション・ニーゼロニーロク（YX2026）」において高付加価値品比率の最大化を掲げており、グローバルフラッグシップタイヤブランド「アドバン」およびSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「ジオランダー」の新車装着推進をその柱の一つとしている。