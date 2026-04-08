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ブリッツ、『86/GR86/BRZ』用オイルフィラーキャップとハンドブレーキレバーにカラバリ3色を追加

『86/GR86/BRZ』用オイルフィラーキャップ
  • 『86/GR86/BRZ』用オイルフィラーキャップ
  • 『86/GR86/BRZ』用ハンドブレーキレバー
  • 『86/GR86/BRZ』用オイルフィラーキャップ

ブリッツが販売中のトヨタ『86/GR86』およびスバル『BRZ』向けの「オイルフィラーキャップ」と「ハンドブレーキレバー」に、新たにブルー・ブラック・シルバーの3色のカラーバリエーションを追加。4月13日より販売が開始される。

【画像全3枚】

オイルフィラーキャップは、アルミ削り出しにアルマイト加工を施した製品で、形状は着脱しやすい六角形を採用している。サーキット走行を想定したワイヤーロックにも対応する。既存のレッドに加え、今回3色が追加されることで計4色展開となる。税込み価格はいずれも8250円。

『86/GR86/BRZ』用ハンドブレーキレバー『86/GR86/BRZ』用ハンドブレーキレバー

ハンドブレーキレバーは、アルミ削り出しのボディにカラーアルマイト仕上げを施し、グリップ部分に革を使用した製品だ。レバーの太さは純正より太く設計されており、手になじむ形状としている。こちらも既存のレッドに3色が加わり、計4色となる。税込み価格はいずれも1万5400円。

両製品とも、エンジンルームや車内のカラーコーディネートを楽しみたいユーザーを主なターゲットとしている。適合車種はトヨタ・GR86（ZN8 2021年10月～）/スバル・BRZ（ZD8 2021年8月～）、トヨタ・86（ZN6 2012年4月～2021年10月）/スバル・BRZ（ZC6 2012年3月～2021年7月）、トヨタ・86 GR（ZN6 2017年12月～2021年10月）/86 GR SPORT（ZN6 2018年7月～2021年10月）。

《ヤマブキデザイン》

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