往年の“2スト”スポーツ『R1-Z』もレンタルできる！ ヤマハ バイクレンタル戸田美女木、4月19日オープン

ヤマハ発動機販売が運営する「ヤマハ バイクレンタル」は、埼玉県戸田市に新店舗「ヤマハ バイクレンタル戸田美女木」を出店し、4月19日よりレンタルを開始する。

【画像】ヤマハの最新モデル

同店では、『YZF-R9』や『XSR900 GP』といったヤマハの最新モデルを豊富にラインナップする。さらに、ヤマハ バイクレンタルの新たな取り組みである「ヘリテージシリーズ」のラインナップ店舗として、1999年に製造・販売が終了したモデルである249ccの2ストローク車『R1-Z』も用意する（4月下旬レンタル開始予定）。

ラインナップはEXクラスの『TRACER9 GT＋ Y-AMT』をはじめ、『MT-09SP』、『XSR900』、『TMAX560 TECH MAX』、『YZF-R3』、『NMAX155』、『XSR125』、『JOG』など、50cc以下から大型まで幅広い車種を揃える。

店舗へはJR埼京線北戸田駅、またはJR武蔵野線・武蔵浦和駅からアクセスできる。バイク駐輪場のほか、土日祝日のみ駐車場も利用可能だ。

東京外環道そばに位置するため、首都高の渋滞を避けながら群馬・栃木・長野県方面へ向かうことができ、北関東ツーリングの発着点として活用できる。

予約は3月31日より専用サイトで受け付け。営業時間は平日が10時00分～18時30分、土日祝日が9時00分～18時00分で、毎週木曜日が定休日となる。