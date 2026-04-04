ドライバーは15歳！ 女性限定レース「KYOJO CUP」にキーパー技研が2026年シーズンから参戦

カーコーティングサービスを手がけるキーパー技研が、女性限定のモータースポーツシリーズ「KYOJO CUP」に2026年シーズンから「KeePer KONDO RACING（キーパー コンドー レーシング）」として参戦する。同社にとって初のスポンサー参画となる。

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ドライバーを務めるのは高校1年生の松井沙麗選手（15歳）。5歳からカート競技を始め、日本人として初めてウイリアムズ・ドライバー・アカデミーに所属した経歴を持つ。現在もウイリアムズF1チームのサポートドライバーとして活動しており、2024年以降はヨーロッパを中心に国際舞台で経験を積んでいる。チームの監督は近藤真彦氏が務め、マシン名は「キーパー コンドー レーシング KC-MG01」、ゼッケンは#3となる。

松井沙麗選手（15歳）

KYOJO CUPは、ル・マン24時間レース総合優勝者の関谷正徳氏が主宰する女性限定のレーシングシリーズで、2017年に発足した。2026年シーズンで10年目を迎え、最大22台が参戦予定。シリーズ初となる国際トライアウトも実施され、5カ国の有力選手が参加する見込みだ。2025年からは車両がフォーミュラカーに移行し、競技レベルも向上している。

チームを運営するコンドー レーシングは、近藤真彦氏が2000年に創設したプロレーシングチームで、スーパーフォーミュラやSUPER GTに参戦している。

2026年シーズンのスケジュールは、第1戦が5月9～10日、第2戦が7月18～19日、第3戦が9月5～6日、第4戦が10月10～11日、第5戦が10月31日～11月1日となっている。