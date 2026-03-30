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ビヨンドジャパン、スズキ『ジムニーシエラ』向けの新カスタムスタイル「CODE23」発表

ビヨンドジャパンの『ジムニーシエラ』向け新カスタムスタイル「CODE23」
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ラスターが展開するジムニー専門パーツブランド・BEYOND JAPAN（ビヨンドジャパン）が、スズキ『ジムニーシエラ』（JB74）向けの新カスタムスタイル「CODE23」を発表した。

【画像】『ジムニーシエラ』向けの新カスタムスタイル「CODE23」

ジムニーシエラの純正バンパーはオフロード走行を想定した優れた設計だが、ボリューム感から重たい印象を受けるという声もあった。CODE32では、よりシンプルでシャープなスタイルを求めるユーザー向けに、パイプタイプのフロント・リアバンパーを採用した。

純正と比較してコンパクトに設計されたバンパーは、下まわりをすっきり見せることで車両全体のシルエットを引き締め、洗練された印象を与える。ブロックパターンのタイヤやリフトアップされた足まわりを強調し、オフロードテイストを引き立てる設計だ。

ビヨンドジャパンの『ジムニーシエラ』向け新カスタムスタイル「CODE23」ビヨンドジャパンの『ジムニーシエラ』向け新カスタムスタイル「CODE23」

素材にはステンレスを採用し、耐腐食性に優れた仕様としている。ブラック塗装仕上げにより、スチールのような無骨な質感を演出しつつ、日常使用からアウトドアシーンまで安心して使用できる。

リアバンパーは純正テールランプを流用可能な設計とし、シエラ本来のデザインバランスを損なうことなくショート化を実現した。さらに、太めの横バーを配したフロントフェイスグリルを組み合わせることで、純正とは一線を画す、よりシャープで引き締まったフロントフェイスを演出する。

ビヨンドジャパンの『ジムニーシエラ』向け新カスタムスタイル「CODE23」ビヨンドジャパンの『ジムニーシエラ』向け新カスタムスタイル「CODE23」

BEYOND JAPANは「目立つためのカスタムではなく、機能と美しさを両立させるためのカスタムへ」というコンセプトのもと、極限までシンプルに仕上げたいユーザーに向けた新たなスタイルとして提案している。

CODE32に使用しているパーツは、BEYOND JAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中だ。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトで確認できる。

《ヤマブキデザイン》

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