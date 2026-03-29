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タッチ操作で調光・色味変更可能、『ハイエース』200系専用LEDルームランプ登場

クラフトワークス『ハイエース』200系専用LEDルームランプ
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カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、トヨタ『ハイエース』200系専用のタッチ式LEDルームランプの販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み7480円より。

【画像】『ハイエース』200系専用のタッチ式LEDルームランプ

同製品は純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、後付け感なく装着できる。最大の特徴は、レンズカバーの上から触れるだけで操作できるタッチ式を採用した点だ。従来製品では取り付け後に明るさや色を変更する際にカバーを取り外す必要があったが、本製品ではその手間を省いている。

操作方法は、ロングタッチで色味をホワイト・アンバー・電球色の3色から選択でき、タップ操作で5段階の調光が可能だ。シーンに合わせて車内の明るさや雰囲気を手軽に変更できる。

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装着は工具不要で、内張り剥がしでレンズを外し、LED端子を取り付け、点灯確認後にカバーを装着するだけの簡単仕様となっている。

セット内容はフロントランプ、二列目ランプ、ラゲッジランプ、ライセンスランプ、ステップランプ、内張り剥がし、ステッカーが含まれる。

適合車種はトヨタ・ハイエース200系およびレジアスエースで、標準ボディ4型以降の両側スライドドア車向け。対応グレードはGLとスーパーGLで、2004年8月以降のモデルに装着可能だ（1～3型ではラゲッジランプ用が使用不可、9型は適合未確認）。

《ヤマブキデザイン》

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