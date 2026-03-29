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夏の子どもを守る新提案、「チャイルドシート遮熱カバー」クラフトワークスが発売

クラフトワークス「チャイルドシート遮熱カバー」
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カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、「チャイルドシート遮熱カバー」が新発売。の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み1680円より。

【画像】クラフトワークス「チャイルドシート遮熱カバー」

同製品はカー用品専門店の視点から開発された3つの独自機能を搭載する。第一に、高級日傘などに採用されるブラックコーティングを裏面に使用し、赤外線をその場で吸収・遮断する。同社のテストでは、カバーなしで60.2℃だったシート表面温度が、使用後は27.8度まで低下した。

第二に、独自のマチ構造により装着時間を3秒に短縮した。マチなしカバーでは大型シートへの対応が困難だったが、3.5cmの立体マチ設計により片手でも装着可能になった。

クラフトワークス「チャイルドシート遮熱カバー」クラフトワークス「チャイルドシート遮熱カバー」

第三に、付属の収納ケースは断熱材を使用した保冷ドリンクホルダーとしても機能する。カバー使用中は飲み物を冷たく保ち、移動中はカバーをコンパクトに収納できる。

素材には420デニールのオックスフォード生地を採用し、テントの2倍の厚さを実現した。リップストップ構造により破れが広がりにくく、撥水・防水性能も備える。

対応機種は大型・回転式チャイルドシート、ジュニアシート、ベビーカーで、展開サイズは約100cm×73cm、重量はセット合計約155g。カラーはロイヤルベージュ。

《ヤマブキデザイン》

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