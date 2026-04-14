カーメイト、R129適合ジュニアシート「エールべべ・スット」発売…座面高約60mmの低座面設計

カーメイトは、ベビー用品ブランド「AILEBEBE（エールベベ）」のR129適合ジュニアシート「エールべべ・スット」を発売した。

【画像】R129適合ジュニアシート「エールべべ・スット」

本製品は“スッと乗れて、スッと降りられる”をコンセプトに、座面高を約60mmとする低座面設計を採用した。腰ベルトガイドの高さや背もたれの立ち上がりも抑え、サイドをすっきりさせることで、自主的な乗り降りを支援するという。

安全面では、低位置の腰ベルトガイドがシートベルトのずれ上がりを抑制し、万が一の衝突時には骨盤を適切に拘束して腹部への負担を軽減する構造とした。

また、ヘッドプロテクションには衝撃吸収力の高い発泡材を採用し、頭の形に沿ったくぼみと奥行約160mmの深さで、寝ているときも頭部が倒れにくいホールド感を目指す。背もたれはワイド設計で、肩幅は最大約400mm（ヘッドレスト最上段）とした。

通気性については、座面に11個、背もたれに282個の通気孔を配置し、通気孔と車両シートの間に隙間を設けて熱や湿気を逃す。生地には「ファインメッシュWラッセル」を用い、目が細かいメッシュ構造でゴミくずが入りにくく、爪なども引っかかりにくいとしている。

車内での取り回しは、幅440mmの省スペース設計で、使用しないときは折り畳み可能。自立式で玄関やトランクにも収納しやすいとしており、質量は6.7kg。背もたれは約115度まで倒せ、ヘッドレストは12段階で調節できる。洗濯機使用が可能で、汚れが気になるパーツだけの部分洗いにも対応する。

製品はオフブラック（JF210）とオフホワイト（JF211）の2種類。使用条件は身長100cm～150cm、年齢目安は3～12才頃。製品サイズはH605×W440×D436mm、製品質量は6,700g。UN（ECE）R129/04適合品で、3年間製品ロング保証が付く。

カーメイトは、エールベベをチャイルドシートブランドとして1999年にスタートしている。