ホンダ『モンキー125』を527ピースのブロックで精巧に再現…予約販売開始

フェイスが運営するノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPは、ホンダの人気モデル『モンキー125』を精巧に再現した527ピースブロックの予約販売を開始した。本商品は数量限定生産で、本田技研工業株式会社公認の公式ライセンス取得商品となる。価格は6600円（税込）。

【画像】ホンダモンキーブロック

世界中にファンを持つホンダ「モンキー125」の特徴的なデザインを、527ピースで立体的に再現した。丸みを帯びたタンク形状、印象的なヘッドライト、コンパクトで力強い車体バランスを忠実に表現している。

エンジン周りや足回りのディテールまで丁寧に作り込まれており、組み立て工程そのものを楽しめる設計となっている。完成後はインテリアとしても映える仕上がりで、ブロックの枠を超えた「飾れるバイクモデル」として高い完成度を誇る。

ホンダモンキーブロック

ホンダモンキーブロック

完成サイズは全長約224.5mm、全幅約127.5mm、全高約167.5mm。重量は約341.1gで、デスクや棚に置くだけで空間の主役となる存在感を放つ。しっかりと作り込まれたディテールからは重厚感も楽しめる仕様だ。

本商品は数量限定生産となるため、予定数に達し次第受付終了となる。対象年齢は6歳以上。現在CAMSHOP.JP公式サイトにて予約受付中となっている。

CAMSHOP.JPは、株式会社フェイスが展開するノリモノ雑貨専門ブランドで、ホンダをはじめとする国内メーカーの公式ライセンス商品を中心に、乗り物の魅力を日常の中で楽しめるアイテムを企画・販売している。