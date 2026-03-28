『ジムニー』専用設計の「5インチモニター専用スタンド」、データシステムが発売

データシステムから、同社が販売中のスーパースリムモニターSSM-W5.0シリーズ専用の別売オプションとして、「ジムニー専用モニタースタンド SSM-ST03」が発売された。税込み価格は2750円。

【画像】『ジムニー』シリーズ向け5インチモニター専用スタンド

対応車種はジムニー（JB64W）、ジムニーシエラ（JB74W）、ジムニーノマド（JC74W）の3車種で、いずれも2018年7月以降のモデルに適合する（ノマドは2025年4月以降のモデル）。

同製品はジムニーのダッシュボード形状に合わせた専用設計により、視界を妨げずスマートな取り付けを実現した。後付け感のないフィッティングが特徴で、用途に応じて助手席側のドア寄りと中央寄りの2つのポジションへの設置が可能だ。

ジムニー専用モニタースタンド SSM-ST03 装着例（モニターディスプレイは別売り）

ドア寄りに設置すれば、死角になりやすい左前方の確認用サイドカメラモニターとして活用できる。中央寄りに設置した場合は、前方障害物の確認用フロントカメラモニターやサブモニターとして使用できる。

本体カラーはブラック。取り付けベース部分はASA樹脂、スタンド支柱部分はポリカーボネート製だ。同梱品として両面テープ（50mm×30mm）1枚、タッピングビス2本、取付・取扱説明書が付属する。

ダッシュボード形状に合わせた専用設計 データシステムから『ジムニー』シリーズ向け5インチモニター専用スタンドが発売