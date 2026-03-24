トヨタRAV4新型、パナソニックの次世代IVI採用…Arene連携でOTAアップデート対応

パナソニック オートモーティブシステムズは、同社のIn-Vehicle Infotainment（IVI）がトヨタ自動車の新型『RAV4』に採用されたと発表した。

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新型RAV4は2026年2月に北米向けから順次発売され、日本を除く北米・欧州を含む170か国以上に展開される予定だ。

今回採用されたIVIは、SDV化を支える次世代プラットフォームとなる。新開発のIVIソフトウェアを搭載し、SDV化に不可欠なOTA（Over The Air）アップデートを可能にする。マルチメディアだけでなくADASの機能アップデートにも対応している点が特徴だ。

製品の主な特長として、まず新開発のIVIソフトウェアがRAV4に初採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携し、その機能を引き出す。これによりOTAアップデートのハブとして機能し、マルチメディアだけでなくIVIと連携するADASのアップデートも可能になる。

先進UXとADAS連携により快適性・安全性を強化している。Apple Wireless CarPlayやAndroid Auto Wirelessによるスマートフォン連携、デジタルラジオやBluetoothオーディオ対応、スマートフォンやクラウドとの連携を活かした音声UIやユーザー認証などの従来機能を継承しながら、さらなる進化を遂げた。

カスタマイズ可能なホーム画面によるパーソナライズ機能に加え、エアコン操作などの車両連携やクラウドナビ、さらに音声認識の応答速度と理解精度を高め、快適性を向上している。ADASとの連携によるカメラ録画機能で安全性も強化した。

ディスプレイは最大12.9インチの大型高精細タイプを採用し、ナビゲーション・エアコン操作などを一体化した。液晶ボンディング技術や省スペース設計により、見栄え性と操作性を両立。高品質なデザインと軽量化・省電力化を実現している。なお、オプションとして12.9インチと10.5インチが選択可能だ。

製品開発にあたり、パナソニック オートモーティブシステムズはトヨタで初めて採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携するIVIソフトウェア開発のため、大規模な開発体制を構築した。トヨタとのパートナーシップを強化しながら共同開発を行い、トヨタの車両SDV化に向けた次世代車両のソフトウェア基盤構築に貢献している。