『GRヤリス RC』のボディ剛性をアップ！ タナベ、専用ボディ補強パーツ「サステック・アンダーブレース」を発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中のボディ補強パーツ「サステック・アンダーブレース」に、トヨタ『GRヤリス』（GXPA16 2024年4月～）RCグレード専用モデルが追加された。税込み価格は5万3900円。

サステック・アンダーブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。ロワアーム支持部を連結して、ボディ剛性をアップすることでコーナリング時のボディのネジレを抑える。アルミ中空パイプとユニークな目の字断面構造により、軽量化と高剛性を高レベルで両立している。

今回発売のGRヤリス・RCグレード専用モデルはメーカーパッケージオプション「18インチパッケージ」装着車限定の適合で、4点止めタイプ・装着箇所はフロントとなっている。

なお、同製品を装着することにより最低地上高が確保できない場合があり、車輌によっては、装着した本製品自身が車輌最低部となり、最低地上高が変化する。保安基準や検査実施要領にある最低地上高90mm以上を保てるように、装着サスペンションなどには注意が必要だ。

同社による実車テストでは、アンダーブレース装着後の最低地上高はアンダーブレース部分の121mmとなる（未装着時はフロントメンバー部の125mm）。クリアランスでは純正補強からアンダーブレースまでが約1mmとなっている。