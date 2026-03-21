タナベのカスタムスプリング「サステックX-LIMITスプリング」に『ジムニーノマド』用が登場

タナベが販売中のダウン量重視のカスタムスプリング「サステックX-LIMITスプリング」にスズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の適合が追加された。税込み価格は4本セットで5万600円。デリバリー開始は5月末を予定。

【画像】タナベのカスタムスプリング「サステックX-LIMITスプリング」装着イメージ

「サステックX-LIMITスプリング」は反比例する（＝X［クロス］する）カッコよさと乗り心地の良さの要素を、限界（＝LIMIT）まで追求したカスタムスプリング。

冷間製法の超高張力スプリングとショートバンプを組み合わせ、限界領域を追求し、プラスアルファのストローク領域を生み出したクロスオーバーSUV専用のニューモデルとなっている。

サステックX-LIMITスプリング スズキ・ジムニーノマド装着例（フロント 56mmダウン / リア 56mmダウン）

タナベのカスタムスプリング製品はヘタリ永久保証つき。いずれの製品ともフロント×2＋リア×2の4本セット販売のほか、フロント／リア各用1本での販売も用意されている。

今回追加のジムニーノマド用では、ダウン量はフロント・リアともに56mmのダウン効果を発揮する。なお、リア用スプリングは純正同様に左右別となっている。