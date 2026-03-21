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花粉・黄砂対策に特化した「洗車スポンジ」、モップタイプとミトンタイプの2種類をアイオンが発売

プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ
  • プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ
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アイオンから、洗車時の摩擦による微細なキズを抑える「プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ」と「プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトン」が新発売。3月より全国のカー用品店等で販売が開始される。

【画像】アイオンの洗車グッズ

春先に飛散する硬い花粉や黄砂による洗車キズに悩むオーナーの声に応え、独自開発の超保水スポンジと毛足の長いマイクロファイバーを組み合わせた。これにより泡立ちと泡持ちをさらに強化し、ボディにやさしく汚れを包み込むように洗える。

プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモッププラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーモップ

マイクロファイバーモップは税込み実勢価格4235円で、取り回しの良い3段伸縮ハンドルを採用した。ルーフや足元に合わせた長さに調整可能で、収納もコンパクトだ。ハンドルを外してヘッドだけでも使用でき、別売の「プラスセーヌ ラージサイズ」「プラセーヌ プレミアム コーティング施工車用超吸水セーム」を取り付ければ吸水ワイパーとしても使用できる。モップカバーと超保水スポンジは簡単に取り外して洗えるため、使用後も清潔に保管できる。

プラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトンプラスセーヌ洗車スポンジ マイクロファイバーミトン

マイクロファイバーミトンは税込み実勢価格1650円のブルーカラーで展開する。フラップを広げることでボンネットやルーフなどの広い箇所もラクラク洗浄でき、フラップを収納すればフィット感の調整も可能だ。虫などの固着した汚れはメッシュ面でしっかり洗い落とせる。ドアノブなどの入り組んだ部分には超保水スポンジ単体での使用が効果的だ。メッシュ面には通気性の良い素材を採用し、超保水スポンジも簡単に取り外せるため使用後の乾燥が早く、保管に困らない。

プラスセーヌは同社独自技術により約60ミクロンの微細な気孔を網目状に張り巡らせる構造を実現したポリビニルアルコール製の吸水スポンジだ。水滴をすばやく吸収し、洗車後の車のボディに残った水滴をスパッと拭き取る。全体積の約90％が気孔となっており、乾燥重量比700％の水を保持する。PVAスポンジの中にポリエステル繊維の芯材が入っているため、引っ張っても破れにくく耐久性にも優れている。

《ヤマブキデザイン》

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