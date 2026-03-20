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カワサキの4気筒エンジン搭載、400ccのビモータ、『KB399』2027年春に国内発売へ…大阪モーターサイクルショー2026

ビモータ KB399（大阪モーターサイクルショー2026）
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イタリアの二輪車ブランド、ビモータは、新型スポーツバイク『KB399』および『KB399 ES』を2027年春頃に国内で発売すると発表した。3月20日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2026」のカワサキブースで初公開された。

【画像】ビモータ KB399

メーカー販売予定価格は、KB399が146万6300円、KB399 ESが245万3000円（いずれも税込）。両モデルともビモータ正規取扱店専売となる。

KB399は、カワサキ『Ninja ZX-4RR』の並列4気筒エンジンを搭載。ビモータCOOのピエルルイジ・マルコーニ氏は「際立つ存在感を放つ並列4気筒エンジンこそが、ビモータの本質を体現する新しいモデルの心臓になり得る」と語る。400ccクラスの展開はビモータにとって稀だが、力強いトルクと高回転域の鋭いパワーが特徴だ。

ビモータ KB399（大阪モーターサイクルショー2026）ビモータ KB399（大阪モーターサイクルショー2026）

専用のアクラポビッチ製チタンサイレンサーを装備し、高回転性能を最大限に引き出す。シャーシは、サーキットで高いポテンシャルを発揮するバランスの取れたパッケージを採用。高剛性のアルミ削り出しトリプルクランプ、KB399/KB399 ES専用のΦ41mmショーワ製SFF-BP倒立フロントフォーク、ブレンボ製Stylemaブレーキキャリパーなど、高性能パーツを組み合わせている。

KB399は、ショーワ製BFRC liteリアショックを装備したベースモデル。カラーはロッソパッショーネ（RS1）を設定する。

KB399 ESは、Edizione Speciale（エディツィオーネ・スペチアーレ=スペシャルエディション）の名が示す通り、上級モデルとなる。ドライカーボンファイバー製ボディワーク、オーリンズ製STX46リアショック、アルミ削り出しのハンドルバーおよび調整可能なステップを装備。カラーはカーボン（CB1）を用意する。

ビモータ KB399（大阪モーターサイクルショー2026）ビモータ KB399（大阪モーターサイクルショー2026）

スタイリングは「KB998 Rimini」にインスパイアされたレーシーな面持ち。イタリアの職人によって設計・造形されたボディワークをはじめ、アルミ削り出しパーツ、美しく塗装されたフレームに至るまで、美意識が隅々まで行き渡る。

両モデルともタイにて日本向けに生産される車両で、ABS装着車。メーカー保証は2年。二輪車リサイクル対象車両で、価格には二輪車リサイクル費用が含まれる。なお、ETC車載器は標準装備されておらず、RIDEOLOGY THE APPも搭載されていない。

諸元については後日発表される予定。

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《レスポンス編集部》

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