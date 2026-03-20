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ホンダ、インドの二輪車第二工場を増強…150億ルピー投資で年産67万台の新ラインに

HMSI第二工場の外観
  • HMSI第二工場の外観
  • HMSI第二工場の二輪車生産ライン

ホンダのインドにおける二輪車生産・販売現地法人であるホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・リミテッド（HMSI）は、第二工場（ラジャスタン州アルワル地区タプカラ）に第三生産ラインを新設すると発表した。

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同ラインは2028年に稼働を開始し、年間生産能力は67万台となる予定だ。これにより、第二工場全体の年間生産能力は201万台になる。

第二工場は2011年7月に年間生産能力60万台で稼働を開始し、2012年3月には120万台に拡大した。さらに2023年より機械加工の自動化や生産効率を高める技術を順次導入し、現在は年間130万台の生産能力を有している。HMSIはこれらの取り組みをさらに進め、2026年度中には年間134万台まで生産能力を拡大する計画だ。

今後も継続的な拡大と多様化が見込まれるインドの二輪車需要に対応するため、HMSIは約150億ルピーを投資する。第二工場に隣接する7万4000平方メートルの土地を購入し、125cc、160ccクラスのスクーターとライトモーターサイクルを年間67万台生産することができるフレキシビリティの高い第三ラインを建設する。これにより2000人の新規雇用を創出し、第二工場全体の生産能力は201万台となる。

HMSI第二工場の二輪車生産ラインHMSI第二工場の二輪車生産ライン

また、HMSIは第二工場の第三ラインに加え、今後その他の工場でもさらなる生産能力の拡大を予定しており、HMSI全体での年間生産能力は現在の625万台から2028年には約800万台となる見込みだ。

HMSIでは、Activa、Activa125、Dio110、Dio125、Shine100、Livo、Shine125、SP125、CB125 Hornet、Unicorn、SP160、Hornet2.0、NX200、CB350、CB350 H’ness、CB350RS、NAVi、CB100、Dream110、CB125F、X Blade、CB200X、NX190、CB TWISTER 300、GB350、ACTIVA e:、QC1を生産している。

HMSI社長の大谷包氏は「インドの二輪市場は、経済発展とともに着実な拡大を続けている。ホンダは、インドをはじめ世界中のお客様から寄せられる期待と信頼に応えるため、継続的に供給体制の強化に取り組んでいる。今回の第二工場への追加投資を通じて、さらなるお客様の喜びの拡大に向けて、魅力ある商品とサービスをお届けしていく」とコメントした。

《レスポンス編集部》

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