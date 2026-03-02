ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

モービルアイの自動運転システム「Mobileye Drive」、エレクトロビットの安全対応Linuxを統合

エレクトロビットとモービルアイが提携
  • エレクトロビットとモービルアイが提携

エレクトロビットとモービルアイは提携を結び、レベル4自動運転システム「Mobileye Drive」に「EB corbos Linux for Safety Applications」を統合すると発表した。

EB corbos Linux for Safety Applicationsは、世界初の自動車機能安全基準に準拠したオープンソースのオペレーティングシステムソリューションである。テュフノルトから、ISO 26262とIEC 61508の2つの安全基準に基づくASIL BおよびSIL2への準拠について、肯定的な技術評価を既に受けている。

このソリューションにより、自動車メーカーやサプライヤーは、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車などの安全関連の高性能コンピューティング機能領域でLinuxを活用できるようになる。オープンソースは、固有の透明性、柔軟性、革新のスピード、セキュリティにより、プロプライエタリソフトウェアとは一線を画している。

Mobileye Driveは、自動車メーカーや輸送事業者がロボタクシー、ライドプーリング、公共交通、配送を完全自動化できるように設計されたスケーラブルな自動運転システムである。最新世代のモービルアイ独自のSoC「EyeQ」を搭載し、高度なAI駆動の計算と堅牢な安全アーキテクチャを活用している。

Mobileye Driveは、さまざまな車両タイプに統合され、定義されたエリア内および特定の運転条件下で人間の介入なしに完全自動運転を可能にするよう設計されている。顧客は、世界中の約2億3000万台の車両にモービルアイの技術を展開してきた豊富な経験から恩恵を受けることができる。Mobileye Driveは現在、欧州と北米の複数の場所でテスト展開されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

モービルアイ

エレクトロビット

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES