日立子会社グローバルロジック、次世代SDVプラットフォーム開発を加速…エレクトロビットと戦略的パートナーシップ拡大

日立製作所の米国子会社グローバルロジック（GlobalLogic）は、車載ソフトウェアを手がけるドイツのエレクトロビット（Elektrobit）との長年にわたる戦略的パートナーシップを大幅に拡大すると発表した。

このパートナーシップの強化により、次世代SDV(ソフトウェア定義車両)プラットフォームの開発および市場導入を加速させる。

グローバルロジックとエレクトロビットは、これまで15年以上にわたり協業を続けており、AdaptiveおよびClassic AUTOSARミドルウェア、車載インフォテインメントシステム、コネクティビティなど、業界をリードするエレクトロビット製品群を支援してきた。

今回のパートナーシップ拡大は、従来のエンジニアリングサービスの枠を超え、よりスマートで迅速、かつコスト効率の高い車載ソフトウェアの開発を大規模に実現することを共同で目指すもの。これにより、世界の主要地域における市場展開を力強く推進する。

両社は、業界全体のSDV移行を加速させるため、戦略的パートナーシップをさらに拡大する。グローバルロジックは、高性能コンピューティング、機能安全、サイバーセキュリティ分野における深い専門知識を提供し、ASPICE 4.0およびISO 21434といった国際標準への準拠の対応を支援する。

エレクトロビットのソフトウェアは、世界中の6億3000万台以上の車両に搭載された50億を超えるデバイスを支えている。エレクトロビットは、コンチネンタルから分社したAUMOVIO（オモビオ）の完全子会社であり、独立事業会社だ。