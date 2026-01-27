ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日立子会社グローバルロジック、次世代SDVプラットフォーム開発を加速…エレクトロビットと戦略的パートナーシップ拡大

日立子会社グローバルロジックがエレクトロビットと戦略的パートナーシップ拡大
  • 日立子会社グローバルロジックがエレクトロビットと戦略的パートナーシップ拡大

日立製作所の米国子会社グローバルロジック（GlobalLogic）は、車載ソフトウェアを手がけるドイツのエレクトロビット（Elektrobit）との長年にわたる戦略的パートナーシップを大幅に拡大すると発表した。

このパートナーシップの強化により、次世代SDV(ソフトウェア定義車両)プラットフォームの開発および市場導入を加速させる。

グローバルロジックとエレクトロビットは、これまで15年以上にわたり協業を続けており、AdaptiveおよびClassic AUTOSARミドルウェア、車載インフォテインメントシステム、コネクティビティなど、業界をリードするエレクトロビット製品群を支援してきた。

今回のパートナーシップ拡大は、従来のエンジニアリングサービスの枠を超え、よりスマートで迅速、かつコスト効率の高い車載ソフトウェアの開発を大規模に実現することを共同で目指すもの。これにより、世界の主要地域における市場展開を力強く推進する。

両社は、業界全体のSDV移行を加速させるため、戦略的パートナーシップをさらに拡大する。グローバルロジックは、高性能コンピューティング、機能安全、サイバーセキュリティ分野における深い専門知識を提供し、ASPICE 4.0およびISO 21434といった国際標準への準拠の対応を支援する。

エレクトロビットのソフトウェアは、世界中の6億3000万台以上の車両に搭載された50億を超えるデバイスを支えている。エレクトロビットは、コンチネンタルから分社したAUMOVIO（オモビオ）の完全子会社であり、独立事業会社だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日立製作所、日立グループ

エレクトロビット

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES