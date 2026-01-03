モービルアイ、次世代チップアーキテクチャと自動運転戦略を発表へ…CES 2026

インテル傘下のモービルアイは、2026年1月6日に「CES 2026」において、年次イベント「Mobileye Live」を開催すると発表した。

同イベントでは、アムノン・シャシュア社長兼CEOが登壇し、フィジカルAIの次なるフロンティアに向けたモービルアイのビジョンを提示する。AIの進歩が同社の技術と製品ロードマップをどのように形成しているかを概説し、運転支援および自動運転製品ポートフォリオ全体の進捗状況を紹介する予定だ。

また、真のモビリティ革命を実現するための戦略や、次世代チップアーキテクチャの展望についても言及する。

プログラムには、シャシュアCEOとフォルクスワーゲン・オートノマス・モビリティのクリスチャン・センガーCEOとの対談も含まれる。両社が大規模な自動運転実現に向けて共同で進めている取り組みについて議論する。

招待制のこのイベントはラスベガスから配信され、モービルアイのYouTubeチャンネルを通じて世界中にライブストリーミングされる。

1月6日から9日まで、モービルアイはLVCCウェストホールのプライベートラウンジで顧客、メディア、アナリスト、パートナーを迎える。同スペースでは、モービルアイの製品スペクトラム、AI主導モビリティを推進するコア技術、EyeQプラットフォームの進化を紹介するデモが展示される。

モービルアイは1999年の創業以来、自動運転と運転支援技術で業界をリードしてきた。人工知能、コンピュータビジョン、マッピング、統合ソフトウェアとハードウェアにおける世界的な専門知識を活用している。2024年までに、世界で2億台以上の車両にモービルアイのEyeQ技術が搭載されている。