ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

モービルアイ、インドでADAS技術のローカライズ推進…VVDN Technologiesと覚書締結

モービルアイがインドVVDN Technologiesと覚書締結
  • モービルアイがインドVVDN Technologiesと覚書締結

先進運転支援システム（ADAS）および自動運転技術を手がけるMobileye（モービルアイ）は、インドの大手Tier 1企業でエンジニアリングおよび製造サービスを提供するVVDN Technologies Pvt. Ltd.と覚書（MoU）を締結したと発表した。

この提携により、MobileyeのADASおよび安全技術をインド国内の自動車メーカー向けにローカライズし、提供していく予定。協業では、Mobileyeのグローバルな製品およびシステムに関する専門知識と、VVDNの現地におけるエンジニアリング、テスト、製造能力を融合させることで、インドにおけるADAS技術のローカライズおよび量産準備を加速させることを目的としている。

インドの自動車市場は、規制改革の進展、消費者需要の高まり、そして「メイド・イン・インディア」および「自立したインド（Atmanirbhar Bharat）」政策の推進を背景に、安全性と技術革新の新たな時代へと突入している。

Mobileyeは、これまでに世界中で2億個以上のシステム・オン・チップ（SoC）を出荷しており、現在市場に出ている最先端のADASシステムの多くを支えている。

両社は、EyeQチップ群および関連センサーを基盤としたシステムを含む主要なADASソリューションをインドでローカライズする計画であり、VVDNはローカライズ、テスト、製造準備の面で支援を行う予定だ。

25年以上にわたり、ADASおよび自動運転技術を研究室から実際の道路へと導入してきた実績を持つMobileyeは、世界的に実証され、かつ各地域のニーズに適応可能なソリューションを提供している。安全性、効率性、拡張性、そしてコスト効率を重視して設計された同社のソリューションは、最新のAI技術を活用することで、急速に進化を遂げるインドの自動車産業のニーズを先取りしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

モービルアイ

自動運転、高度運転支援（ADAS）

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES