モービルアイがヒューマノイドロボット企業「Mentee」買収、自動運転とロボット分野で物理AI統合へ…CES 2026

インテル傘下のモービルアイはCES 2026において、ヒューマノイドロボット企業メンティー（Mentee）ロボティクスを買収する最終契約を締結したと発表した。

買収総額は9億ドルで、現金約6億1200万ドルとモービルアイのクラスA普通株式最大約2620万株で構成される。取引は2026年第1四半期に完了する見込みだ。

この買収により、モービルアイの先進AI技術とグローバル生産の専門知識と、メンティーの画期的なヒューマノイドプラットフォームと深いAI人材が結合され、自動運転とヒューマノイドロボットという2つの変革的市場における物理AIの世界的リーダーが誕生する。

モービルアイは先進車両自動運転とコアADAS技術で強力な実績を持ち、今後8年間の自動車関連収益パイプラインは245億ドルに達し、2023年1月と比較して40%以上増加している。今回の買収は、物理的世界で安全かつ効果的に動作するよう設計された物理人工知能システムへの決定的な一歩となるという。

メンティーは創業から4年間で目覚ましい進歩を遂げ、スケーラブルな実世界展開のために設計されたコスト効率の高いヒューマノイドプラットフォームを開発してきた。このプラットフォームは、社内でのハードウェアとソフトウェアの設計を組み合わせ、人間からロボットへの指導、少数ショット学習、シミュレーション優先のトレーニングを中心に構築されたAIアーキテクチャを採用している。

メンティーのヒューマノイドは、高度なシーン理解と自然な指示追従の統合、遠隔操作なしのエンドツーエンド自律タスク実行、信頼性の高い移動、ナビゲーション、剛体の安全な操作など、堅牢な標準機能を提供するよう設計されている。開発は「少数ショット汎化」に向けて急速に進んでおり、これによりロボットは数回の人間のデモンストレーションの後に新しいスキルとタスクを学習して実行できるようになる。

メンティーのスケーラブルなAI優位性は2つの基盤的なAI柱に基づいている。1つは高度な基盤モデルと強化学習ベースのモーションモデルを組み合わせた統合AIソリューション、もう1つはシミュレーションとリアルのギャップを最小化する画期的な技術を用いたシミュレーションのみのトレーニングだ。

また、メンティーは重要なハードウェアと組み込みソフトウェア技術を社内で開発している。これには、優れたトルク密度とコンパクトなフォームファクターのための独自アクチュエーター、優れた制御と動作透明性のための精密モータードライバー、モジュール性を高め複雑さを軽減するモーターベースの触覚センシングを備えた実用的で強力なロボットハンド、連続稼働のためのホットスワップ可能なバッテリーなどが含まれる。

自動運転とヒューマノイドロボットは同じ基本的な課題を共有している。人間によって、人間のために構築された世界で確実かつ有用に動作することだ。成功には、厳格なパフォーマンス要件を満たし、実証済みで検証可能な安全性を提供し、エッジコンピューティングプラットフォームで効率的に動作し、スケーラブルで経済的に実行可能な展開を実現することが必要だ。

モービルアイによるメンティーの買収は、ロボット工学と自動運転車全体で物理AIを進歩させる技術的相乗効果を促進すると期待されている。メンティーのビジョン・言語・アクション技術と新しいシミュレーションからリアルへの転送技術の進歩は、モービルアイの自動運転スタックを直接補完する。これらの機能は、ロングテールシナリオの汎化の改善、新しい環境への迅速な適応、より効率的な開発と検証サイクルを通じて自動運転システムを強化する。

ヒューマノイドロボットが人間、他の機械、動的な日常環境の近くで動作するには、反応的な衝突回避を超えた検証可能な安全性のレベルが必要だ。モービルアイは、責任感応型安全性(RSS)などの正式な安全モデル、数学的に根拠のある不確実性下での意思決定、大規模で検証されたシステムレベルの冗長性アーキテクチャを含む、自動運転のために開発された実証済みの安全第一のアプローチをもたらす。

モービルアイの20年にわたる先進技術の市場投入の専門知識は、厳格な安全基準に準拠したツールとインフラストラクチャ、AIトレーニングインフラストラクチャ、大量精密製造業者との深い関係を活用し、工場、倉庫、産業環境でのヒューマノイドソリューションの世界的な展開を加速する。

買収は独立取締役で構成される戦略的取引委員会の勧告に従い、モービルアイの取締役会とモービルアイの最大株主であるインテルによって承認された。インテルはまた、モービルアイの修正および改訂された設立証明書に従い、モービルアイの唯一のクラスB株主として買収を承認した。

メンティーはモービルアイ内の独立したユニットとして運営され、継続性を維持しながらモービルアイの先進AIトレーニングインフラストラクチャを活用してAIソフトウェアとハードウェア機能の統合を加速する。この取引は、2026年のモービルアイの営業費用を1桁台前半のパーセンテージでわずかに増加させると予想されている。

顧客との最初のオンサイト実証実験の展開は2026年に予定されており、これらの展開は遠隔操作なしで自律的に動作することを意図している。量産と商業化は2028年を目標としている。

