モービルアイの「EyeQ6H」を米自動車メーカーが採用、ハンズフリー運転支援システムを数百万台に搭載へ…CES 2026

モービルアイの「EyeQ6H」（イメージ）
  モービルアイの「EyeQ6H」（イメージ）

インテル傘下のモービルアイ(Mobileye)はCES 2026で、米国の自動車メーカーが同社の「EyeQ6H」を採用し、世界市場向けの数百万台の車両に高度運転支援システム(ADAS)を搭載すると発表した。

この契約により、モービルアイのサラウンドADASシステムの供給台数は1900万台以上に達する見通しだ。内訳は、今回発表された米自動車メーカー向けの900万台と、2025年3月に発表されたフォルクスワーゲングループ向けのプログラムを含む。

新規顧客となる米国の自動車メーカーは、ソフトウェア定義車両（SDV）アーキテクチャを採用する多くの主流モデルとプレミアムモデルで、サラウンドADASを標準装備する予定だ。

モービルアイのサラウンドADASアプローチは、第1世代のハンズフリー・アイズオン高速道路ADASシステムと比較して、コストを大幅に削減する。ソフトウェアシステムと複数の運転機能を1つのチップと1つのECUに垂直統合することで、自動車メーカーのECU統合の取り組みを支援する。これはソフトウェア定義車両の重要な特徴となっている。

世界的に規制当局がADASシステムの性能要件を引き上げ、先進市場でハンズフリー運転への顧客需要が高まる中、モービルアイはサラウンドADAS型システムが次世代の主流ADASになると予想している。近い将来、欧州と米国の多くのモデルで標準装備になる見通しだ。

サラウンドADASは、指定されたエリアと条件での展開を目的としたソフトウェア定義の安全性と利便性機能のセットで、モービルアイの20年にわたる自動安全運転の経験に基づいている。AIの最新技術を活用し、最大11個のセンサー(複数のカメラと複数のレーダー)を単一のEyeQ6Hで処理でき、コンピュータビジョン、センサーフュージョン、REMクラウドソーシング運転データを統合する。

典型的なモービルアイサラウンドADASシステムは、1つの前方高解像度カメラ、4つのコーナーパーキングカメラ、複数のレーダーを使用する。これらのシステムは、指定されたエリアと条件で最高時速130kmまでのハンズフリー・アイズオン運転を可能にし、自動車線変更、高速道路渋滞アシスト、割り込み保護機能を備える。

システムはまた、高度な死角検知、回避操作アシスト、歩行者検知の強化、EyeQ動作に統合されたドライバーモニタリングにより安全性を強化するよう設計されており、オプションで自動駐車ソリューションも提供される。

ハンズフリー運転を可能にする鍵は、REMクラウドソーシングデータにある。このデータは米国と欧州のほぼすべての高速道路と幹線道路、アジアの主要市場の90%以上の道路をカバーしている。現在までに、18の自動車ブランドと50の車両モデルにわたる800万台以上の車両が、世界中で匿名化されたREMデータを収集している。

EQ6Hの高い処理能力は、将来の機能のための無線アップデートと、堅牢なサイバーセキュリティ保護を可能にするよう設計されている。

《森脇稔》

