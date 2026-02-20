BMW『X1』に「Edition Shadow」、「sDrive18d」日本初導入…629万円から

ビー・エム・ダブリューは2月20日、小型SUV『X1』をベースにした限定車「Edition Shadow」2モデルを発売した。

【画像】BMW『X1』の「Edition Shadow」

「sDrive18d Edition Shadow」を全国300台限定、「xDrive20d Edition Shadow」を全国700台限定で導入し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始。価格は629万円から。納車開始は3月以降を予定している。

「sDrive18d Edition Shadow」は、最高出力110kW、最大トルク360Nmを発揮する2.0L直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・クリーン・ディーゼル・エンジンを搭載。7速ダブル・クラッチ・トランスミッションを組み合わせ、エアロダイナミクスの最適化などにより、セグメント最大級となるWLTCモード18.7km/Lの燃料消費率を実現した。日本未導入の「X1 sDrive18d」をベースに、標準装備品を充実させ、さらに専用装備品を装備したモデルである。

「xDrive20d Edition Shadow」は、2.0L直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・クリーン・ディーゼル・エンジンにマイルド・ハイブリッド・システムを組み合わせ、システム・トータル最高出力120kW、システム・トータル最大トルク400Nmを発揮する。7速ダブル・クラッチ・トランスミッションおよびBMWのインテリジェント4輪駆動システムxDriveを搭載し、エアロダイナミクスの最適化などにより、セグメント最大級となるWLTCモード19.5km/Lの燃料消費率を実現した。

両モデルの主な装備品は、ブラック・キドニー・グリル、ブラック・ミラー・キャップ、テール・ゲートのモデル名バッジレス、19インチ・アルミ・ホイール、Harman/Kardon HiFiスピーカー・システム、ハイグロス・ブラック・トリム、ステアリング・ホイール・ヒーター、テクノロジー・パッケージ、Mロゴ・サイド ブラック・ハイグロスなどとなっている。