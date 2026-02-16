ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VW、『ID. UNYX 07』生産開始…中国専用電子アーキテクチャ「CEA」初搭載

フォルクスワーゲン ID. UNYX 07
  • フォルクスワーゲン ID. UNYX 07
  • フォルクスワーゲン ID. UNYX 07
  • フォルクスワーゲン ID. UNYX 07
  • 中国専用の電子アーキテクチャ(CEA)

フォルクスワーゲングループは、中国専用の電子アーキテクチャ(CEA)を完成させ、CEAベースの最初のモデル『ID. UNYX 07』の生産を開始したと発表した。

【画像全4枚】

これにより、フォルクスワーゲングループは中国市場向けソフトウェア定義車両の完全サイクル生産に参入する。

同グループは今年、全てのフォルクスワーゲンブランド合弁企業から、この新しいアーキテクチャを搭載した新型4モデルを発表する予定だ。CEAの完成により、フォルクスワーゲンはソフトウェア定義車両の開発から量産まで、エンドツーエンドの能力を持つことを証明した。

このアーキテクチャは、フォルクスワーゲングループチャイナテクノロジーカンパニー(VCTC)、CARIADチャイナ、XPENGによって開発された。車両はフォルクスワーゲンの安徽工場で生産されている。

CEAは、高性能な中央演算処理を備えたゾーン型電子・電気アーキテクチャ。拡張性と継続的なアップグレード性を持つよう設計されており、フォルクスワーゲングループチャイナは、複数の車両プラットフォームと全てのパワートレインタイプ(完全電気自動車からハイブリッド、内燃機関車まで)にゾーン型アーキテクチャを展開する初の自動車メーカーとなった。

従来の車両世代と比較して、電子制御ユニットの数を約30%削減し、システムの複雑さを大幅に簡素化した。これにより、先進的なAIコックピット機能、中国特有の運転支援システム、車両全体のOTAアップデートのための安定した基盤が提供される。

新しい開発プロセスにより、車両開発サイクル全体が最大30%短縮される。現地化された開発とコンセプト段階での早期サプライヤー統合により、選定された主要プロジェクトでは新モデルの開発コストが最大50%削減される。アジャイル開発プロセスにより、進化する顧客要求への迅速な調整も可能となり、中国のインテリジェントコネクテッドビークル時代におけるフォルクスワーゲンの競争力を強化する。

今年から、CEAベースのモデルはAセグメントからBセグメント車両へと拡大し、中国の3つのフォルクスワーゲン合弁企業全てに導入され、顧客に幅広いインテリジェントコネクテッドビークルのポートフォリオを提供する。

安全性、耐久性、信頼性は長年フォルクスワーゲンのDNAを定義してきたものであり、これらの原則はインテリジェントコネクテッドビークル時代においても中核的な価値であり続ける。全体の開発サイクルは18カ月に短縮されたが(これは特定の現地開発ADASソリューションを備えた全く新しい電子アーキテクチャとしてフォルクスワーゲングループが達成した最速のタイムライン)、検証サイクルは変更されていない。

このアプローチは、フォルクスワーゲングループの長年の品質基準と、40年以上にわたって築かれた中国の5000万人以上の顧客からの信頼を維持している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES