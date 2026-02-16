VW、『ID. UNYX 07』生産開始…中国専用電子アーキテクチャ「CEA」初搭載

フォルクスワーゲングループは、中国専用の電子アーキテクチャ(CEA)を完成させ、CEAベースの最初のモデル『ID. UNYX 07』の生産を開始したと発表した。

【画像全4枚】

これにより、フォルクスワーゲングループは中国市場向けソフトウェア定義車両の完全サイクル生産に参入する。

同グループは今年、全てのフォルクスワーゲンブランド合弁企業から、この新しいアーキテクチャを搭載した新型4モデルを発表する予定だ。CEAの完成により、フォルクスワーゲンはソフトウェア定義車両の開発から量産まで、エンドツーエンドの能力を持つことを証明した。

このアーキテクチャは、フォルクスワーゲングループチャイナテクノロジーカンパニー(VCTC)、CARIADチャイナ、XPENGによって開発された。車両はフォルクスワーゲンの安徽工場で生産されている。

CEAは、高性能な中央演算処理を備えたゾーン型電子・電気アーキテクチャ。拡張性と継続的なアップグレード性を持つよう設計されており、フォルクスワーゲングループチャイナは、複数の車両プラットフォームと全てのパワートレインタイプ(完全電気自動車からハイブリッド、内燃機関車まで)にゾーン型アーキテクチャを展開する初の自動車メーカーとなった。

従来の車両世代と比較して、電子制御ユニットの数を約30%削減し、システムの複雑さを大幅に簡素化した。これにより、先進的なAIコックピット機能、中国特有の運転支援システム、車両全体のOTAアップデートのための安定した基盤が提供される。

新しい開発プロセスにより、車両開発サイクル全体が最大30%短縮される。現地化された開発とコンセプト段階での早期サプライヤー統合により、選定された主要プロジェクトでは新モデルの開発コストが最大50%削減される。アジャイル開発プロセスにより、進化する顧客要求への迅速な調整も可能となり、中国のインテリジェントコネクテッドビークル時代におけるフォルクスワーゲンの競争力を強化する。

今年から、CEAベースのモデルはAセグメントからBセグメント車両へと拡大し、中国の3つのフォルクスワーゲン合弁企業全てに導入され、顧客に幅広いインテリジェントコネクテッドビークルのポートフォリオを提供する。

安全性、耐久性、信頼性は長年フォルクスワーゲンのDNAを定義してきたものであり、これらの原則はインテリジェントコネクテッドビークル時代においても中核的な価値であり続ける。全体の開発サイクルは18カ月に短縮されたが(これは特定の現地開発ADASソリューションを備えた全く新しい電子アーキテクチャとしてフォルクスワーゲングループが達成した最速のタイムライン)、検証サイクルは変更されていない。

このアプローチは、フォルクスワーゲングループの長年の品質基準と、40年以上にわたって築かれた中国の5000万人以上の顧客からの信頼を維持している。