ハーレーダビッドソン、2026年モデルを日本最速公開へ…二子玉川で期間限定ストア、2月21日から

ハーレーダビッドソン ジャパンは、2月21日から23日までの3日間、二子玉川ライズ（東京都世田谷区）にて、2026年モデルのハーレーを日本で最も早く一般公開する期間限定ストア「HARLEY-DAVIDSON 2026」をオープンする。

【画像】ハーレーダビッドソンの2026年モデル

同ストアは、免許の有無にかかわらず、誰でも最新ハーレーの世界観を体感できる特別な空間となる。直感的なライティング演出によって最新モデルの魅力を際立たせ、未来的でプレミアムな雰囲気の中、来場者を迎える。

会場では、2026年モデルのラインアップの中から12車種を日本最速で展示する予定。場内では自由に写真撮影を楽しめるほか、一部モデルは実際に跨っての撮影も可能だ。試乗を希望する場合は、後日正規ディーラーでの試乗について案内する。

ハーレーダビッドソン ストリートグライド リミテッド

また、最新のハーレーダビッドソンアパレルの試着・販売も予定。さらに、来場のうえアンケートに回答した来場者には、その場でハーレーダビッドソン特製のウォーターボトル（水筒）をプレゼントする。

開催時間は各日11時から19時まで。会場は二子玉川ライズ2階 スタジオ＆ホール。二輪・四輪ともに有料駐車場がある。

なお、2026年モデル日本仕様および価格の詳細は、2月20日に発表予定となっている。