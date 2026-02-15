ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ハーレーダビッドソン、2026年モデルを日本最速公開へ…二子玉川で期間限定ストア、2月21日から

ハーレーダビッドソンの2026年モデル
  • ハーレーダビッドソンの2026年モデル
  • ハーレーダビッドソン ストリートグライド リミテッド
  • ハーレーダビッドソン ロードグライド リミテッド
  • ハーレーダビッドソン CVO ロードグライド ST
  • ハーレーダビッドソン CVO ストリートグライド ST
  • ハーレーダビッドソン ストリートグライド3 リミテッド
  • ハーレーダビッドソン パン アメリカ1250 リミテッド

ハーレーダビッドソン ジャパンは、2月21日から23日までの3日間、二子玉川ライズ（東京都世田谷区）にて、2026年モデルのハーレーを日本で最も早く一般公開する期間限定ストア「HARLEY-DAVIDSON 2026」をオープンする。

【画像】ハーレーダビッドソンの2026年モデル

同ストアは、免許の有無にかかわらず、誰でも最新ハーレーの世界観を体感できる特別な空間となる。直感的なライティング演出によって最新モデルの魅力を際立たせ、未来的でプレミアムな雰囲気の中、来場者を迎える。

会場では、2026年モデルのラインアップの中から12車種を日本最速で展示する予定。場内では自由に写真撮影を楽しめるほか、一部モデルは実際に跨っての撮影も可能だ。試乗を希望する場合は、後日正規ディーラーでの試乗について案内する。

ハーレーダビッドソン ストリートグライド リミテッドハーレーダビッドソン ストリートグライド リミテッド

また、最新のハーレーダビッドソンアパレルの試着・販売も予定。さらに、来場のうえアンケートに回答した来場者には、その場でハーレーダビッドソン特製のウォーターボトル（水筒）をプレゼントする。

開催時間は各日11時から19時まで。会場は二子玉川ライズ2階 スタジオ＆ホール。二輪・四輪ともに有料駐車場がある。

なお、2026年モデル日本仕様および価格の詳細は、2月20日に発表予定となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハーレーダビッドソン

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES