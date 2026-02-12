ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ビルシュタイン、『ジムニーノマド』専用スポーツダンパーとステアリングダンパーを発売

阿部商会が取り扱うドイツ製サスペンションブランドBILSTEIN（ビルシュタイン）より、スズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）用のB6純正形状スポーツダンパーとステアリングダンパーの各2種類の販売が開始された。

いずれも『ジムニーシエラ』と比較して、長いホイールベースと車両重量の増加に対応して開発された製品だ。

スポーツダンパー・B6スタンダードは、滑らかにダンパーを動かすことで快適な乗り心地を確保しつつ、減衰力によってロール速度を抑制する。旋回時や高速走行時の安定感やステアリング操作時の応答性を程よく向上させ、鋭い操縦感覚と乗り心地を両立したダンパーキットとなっている。安定感の向上と乗り心地を両立したい人に適している。

一方のスポーツダンパー・B6スポーツは、高速走行時や旋回時の安定感をスタンダード用と比較してさらに高めている。ステアリング操作時の車両の応答性もさらに高く、直接的な操縦感覚を実現しているため、ビルシュタインらしさを全身で感じることのできる製品だ。直接感あふれる操縦感覚が好みの人に適している。

スポーツダンパーの価格はともにフロント用・リア用各1本3万5200円、1台分14万800円となっている。

ステアリングダンパーは、純正品とは異なる減衰特性を採用することにより、ステアリング中立付近のしっかり感と直進時の安定感を感じられる製品に仕上げられている。好みや車の仕様に合わせて選択できるよう、こちらもスタンダードとスポーツの2種類が用意されている。

ブロックタイヤ装着やステアリングに対して横方向の振動が発生しやすい仕様になっている車両には、減衰力のより強いスポーツが適しているとのこと。

ステアリングダンパーの価格はともに1台分4万5100円となっている。

《ヤマブキデザイン》

