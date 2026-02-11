ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

国内すべての取締機に対応、ブリッツが新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」発売

ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」
  • ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」
  • ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」
  • ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」

ブリッツが販売中のレーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER（タッチレーザー）」シリーズに、ワンボディタイプ「TL316R」が新登場。価格はオープン。販売開始は2月19日より。

【画像】ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」

「TL316R」は、1月に販売が開始された上位モデル「TL316RW」からWi-Fi対応機能を省いたモデル。国内で新たに稼働が確認されているステルス型取締機「JMA-600（NTG-962）」をはじめ、導入が進む移動式オービス「JMA-520・JMA-401」に対応している。

さらに、従来とは異なるMSSS新周波数の取締りにも対応するほか、「レーザー式移動オービス」にも対応。2026年1月現在で全国で稼働が確認されているすべての取締機にこの1台で対応でき、移動式速度取締への警報を完全に網羅している。

警報精度の向上も図られており、Xバンド帯の誤警報を従来機種（TL315R）と比較して87％低減。取締りに対する警報精度は維持しながら、感度とアルゴリズムの最適化により不要な誤警報のみを削減した。

ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」 ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」

独自の「JMA/MSSスキャン機能」により、レーダーを探知すると警報と同時に発信源の識別を開始。JMA/MSSではない場合は即座に警報を終了し、不要な誤警報を継続しない仕組みだ。さらに、警報を優先する感度優先設定と誤警報低減を優先する設定を選択でき、「サイレント」モードではスキャン中の警報音のみを停止できる。

ディスプレイには3.1インチの高解像度カラー液晶を採用し、タッチパネルとタッチスイッチによる直感的な操作を実現。3Dマップ表示で警報ポイントがわかりやすく、一般道では1km手前（高速では2km手前）から音声でアナウンスする。スイッチ部分と筐体下部のLEDが警報に合わせて光るため、大音量で音楽を聴いている場合でも警報の見落としを抑制する。

そのほか、独自アルゴリズムが速度や加減速Gから走行状況を分析し、状況に応じて不要な警報を自動でカットする「フルオート機能」を搭載。レーザー受信センサーにクアッドセンサーを内蔵し、超広角受信を実現することで、遠く離れた取締機もいち早く受信して警報する。

ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」 ブリッツの新型レーザー＆レーダー探知機「TL316R」

GPS機能では、ガリレオ衛星を含む6種類86基の衛星に対応し測位精度が向上。ジャイロセンサー搭載により、GPSが受信できないトンネル内や高架下でも警報する。別売りのOBDIIアダプター接続に対応し、車両情報の表示や自車位置の精度向上も可能となっている。

本体収録のデータは付属のmicroSDHCカードを利用した手動更新に対応。年会費や入会金、更新料は一切不要で、GPSデータや地図データ、公開取締情報をいつでも最新の状態に更新できる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

レーザー＆レーダー探知機

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES