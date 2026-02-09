ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国EV「NIO」、1億回目のバッテリースワップ達成…新世代設備も展開へ

ニーオ（NIO)が累計1億回目のバッテリースワップ（交換）を完了
  • ニーオ（NIO)が累計1億回目のバッテリースワップ（交換）を完了

中国のEVメーカーのニーオ（NIO)は、累計1億回目のバッテリースワップ（交換）を完了したと発表した。

この歴史的瞬間を記念し、ニーオの創業者兼会長兼CEO、ウィリアム・リー氏は上海南翔にあるニーオデリバリーセンターでユーザー、パートナー、従業員と共にライブストリームの祝賀会に参加した。

ニーオのパワースワップは平均3分で完了し、これまでの総供給エネルギーは52億8000万kWhに達する。従来のEV充電と比べ、1億回のスワップでユーザーは合計8341万時間の時間を節約し、1人あたり平均88時間となる。また給油と比較しては総額263億人民元以上のエネルギーコストを削減した。バッテリースワップは所有コストと時間の大幅な削減に寄与している。

さらに、ニーオのパワースワップステーションは電池の健康管理と安全性を集中管理し、1億回のスワップは同数の総合的な電池健康検査に相当し、ユーザーに安心を提供する。加えて、内燃機関車と比較してカーボン排出量は4169.5トン削減されており、約16万7000本の樹木が年間に吸収する量に匹敵する。

また、グリッドインタラクションへの参加により740百万kWhを超える負荷シフトを支援し、電力網の負担軽減とエネルギー効率向上にも貢献している。

記念イベントでウィリアム・リーとニーオの幹部はバッテリースワップ技術の革新とスケール拡大の歩みを振り返った。現在、充電・スワップ関連で2100件超の特許を保有し、そのうち1500件以上はバッテリースワップ関連技術である。複数ブランドや車種間でバッテリー互換性を広げつつ、2026年には第5世代パワースワップステーションの稼働を予定している。

2018年の初号機導入以来、世界で3790基のパワースワップステーションを展開。中国の主要高速道路沿いには1020基を設置し、長距離移動における走行距離不安を解消している。2026年はさらに1000基の増設と100ルートのパワージャーニーズ拡大、シルクロードに沿ったルート接続を計画する。

1億回のバッテリースワップは単なる数値ではなく、ユーザーの信頼と市場の認証を示すものだ。これはバッテリースワップがEV市場の主流化を果たした証明であり、「給油を超える充電」の時代に業界が突入したことを示している。ニーオは今後も充電とスワップのインフラ投資を継続し、エネルギー事業を強化してユーザー、企業、社会へ持続的な価値を提供し、エネルギーサービスの収益性と長期成長の基盤を築く方針だ。

ニオは2014年11月に創立されたグローバルなスマートEV企業で、高性能かつスマートな車と優れたユーザー体験の提供に注力している。ニューヨーク、香港、シンガポール証券取引所に上場する初の自動車会社であり、ニオ、オンボ、ファイアフライの3ブランドを展開中だ。2025年末時点で特許取得数は9900件を超え、12のテクノロジードメインを持つ「ニオフルスタック」を開発。上海や合肥、北京、南京、サンノゼ、ミュンヘン、オックスフォード、ブダペスト、シンガポール、アブダビに研究開発や製造拠点を構え、24カ国以上で販売とサービス網を展開している。

2026年1月6日時点、ニーオはプレミアムBEVセグメントで中国国内で10万台以上の車両を納車し、市場をリードしている。

《森脇稔》

