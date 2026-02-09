ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの新クーペ『CLE』、AMG版のプロトタイプ写真公開…少量限定生産「ミトス」シリーズ第2弾に

メルセデスベンツ『CLE』のAMG版のプロトタイプ。少量限定生産「ミトス」シリーズ第2弾に
メルセデスAMGは、メルセデスベンツの2ドアクーペ『CLE』をベースにした新型モデルのプロトタイプの写真を公開した。

現在、北極圏近くで集中的にテストしている。スウェーデンの凍てつく大地で、カモフラージュに覆われながらも妥協なき存在感を放つこのモデルは、極限の条件下で性能と信頼性を検証する重要な段階にあるという。

この新型モデルは、CLEシリーズに明確な類似性を持ちながらも、そのコンセプトをさらに数段階進化させたものだ。より妥協のない外観を約束し、それに見合う強力なパワートレインと性能を備えた真のステートメントとして位置づけられる。

このモデルは、少量限定生産のコレクターズモデル「ミトス」シリーズの第2弾となる。第1弾のメルセデスAMG『ピュアスピード』は2024年12月に発表され、ルーフもウインドシールドもない過激なオープン2シーターとして話題を呼んだ。

ピュアスピードには、最高出力430kW(585馬力)、最大トルク800Nmを発生するAMG製4.0リットルV8ビターボエンジンが搭載されている。0-100km/h加速は3.6秒、最高速度は315km/hに達する。完全オープン設計により、低速でも体感速度がはるかに速く感じられ、伝説的なAMG V8エンジンサウンドをより直接的に体感できる独特のドライビング体験を追求している。

《森脇稔》

