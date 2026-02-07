ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ドゥカティ創立100周年記念、「MAMORIO」とコラボ…20個限りの紛失防止タグ制作

NEARIZEは2月6日、イタリアの名門モーターサイクルブランドであるDucati Motor Holding S.p.A.の創立100周年を記念したコラボレーションを発表。紛失防止タグ「MAMORIO」と連携し、限定デザインのチャームを制作。Ducatiオーナー向けノベルティとして提供する。

【画像】トリコローレを刻印した100周年記念デザインのチャーム

この特別仕様チャームは、ドゥカティジャパンが2月6日から3月1日まで開催する「ファースト・スロットルフェア」で使用され、フェア期間中に試乗・見積もりをした参加者から抽選で20名にプレゼントされる。世界でわずか20個のみ存在し、手にした者にとって勲章のような特別なアイテムになるという。

チャームはDucatiを象徴するトリコローレカラーを刻印し、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げられた。日常的に使いやすい実用性も備え、持ち物として自然に寄り添えるアイテムとして開発されている。

DUCATI100周年を記念し「DUCATI」と「MAMORIO」がコラボDUCATI100周年を記念し「DUCATI」と「MAMORIO」がコラボ

MAMORIOはスマートフォンと連携し、持ち物の紛失防止をサポートするプロダクト。ツーリングや旅行での持ち物管理を助け、快適な移動を支える。今回の限定チャームは、Ducatiオーナーのライフスタイルに溶け込むよう自由度の高い設計となっている。

NEARIZEは、小型軽量な紛失防止タグとして多様な持ち物に利用されてきたMAMORIOを通じ、記念品と日常をつなぐ新しい価値を提案。Ducati創立100周年の節目にふさわしいコラボレーションとして、特別なストーリーを添えている。

「ファースト・スロットルフェア」の応募は特設ページのフォームから行い、賞品は応募時に選択した正規販売店での受け取りとなる。詳細はドゥカティジャパンの公式案内を参照のこと。

NEARIZEは2012年設立。スマートタグ「MAMORIO」や法人向けソリューション「MAMORIO Biz」、介護見守りサービス「リセツテル」、リサーチサービス「リサトル」を提供し、テクノロジーとデータを活用して日常生活の安心・便利を実現している。

《森脇稔》

