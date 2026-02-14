ホーム モーターサイクル 新型車 記事

エヴァンゲリオン×ドゥカティ、初号機カラーの『パニガーレV4』がレンタル可能に

レンタル819は、ドゥカティのスーパーバイク『パニガーレV4』をベースにエヴァンゲリオンレーシングの世界観を落とし込んだ特別仕様「エヴァRT 初号機 パニガーレV4」を展示するほか、レンタルをおこなうと発表した。

同車両は外装ラッピングによる特別仕様で、車両性能はベースモデル「パニガーレV4」と同一。2026年コラボレーションの象徴として、性能・存在感ともに頂点に立つモデルを採用した。見るだけで終わらない、体験を通じて記憶に残る価値提供を目指す、としている。

横浜・みなとみらいエリアの「MARK IS みなとみらい」にて、エヴァンゲリオンシリーズ30周年×YOKOHAMAキャンペーンのフォトスポットとして期間限定で展示する。

展示終了後は、レンタル819の指定店舗・期間限定でレンタルバイクとしても展開予定だ。展示とレンタルを通じて、実車に触れ、走らせる体験までを含めた企画設計としている。

レンタル期間と店舗は以下の通り。

レンタル819 東名横浜では、2026年2月28日貸出から3月3日返却まで。レンタル819 大田では、2026年3月4日貸出から3月11日返却まで。レンタル819 Ducati埼玉南では、2026年3月12日貸出から3月18日返却まで。

