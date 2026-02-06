ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

ヤマハのバイクレッスン、2026年の申込みを開始　オフロードは新型『WR125R』で講習可能に

ヤマハ発動機販売は、2026年の二輪ライディング基礎を学べる「YRA（ヤマハライディングアカデミー）ヤマハ バイクレッスン」を3月21日から東京サマーランド（あきる野市）を皮切りに全国各地で開催する。2月4日より6月開催分までの申し込みを開始した。

「YRAヤマハ バイクレッスン」は、安全で楽しく正しいヤマハ製品の利用を目指し、初心者や公道走行に不安のある人や、リターンライダーを対象にライディングの基礎を教える活動だ。車両や装具がなくても参加可能で、元レーシングライダーや経験豊かなインストラクターが指導にあたる。

2026年も充実したオンロードとオフロードのプログラムを展開。対象はオンロード貸出が普通二輪免許以上（AT限定除く）、愛車持込は小型二輪免許以上でヤマハ正規モデル保有者、オフロード貸出は小型二輪免許以上（AT限定除く）となる。

講習内容は「走る・曲がる・止まる」の基本動作を重点的に指導。オンロードレッスンは公道ツーリングを含むもの、レッスンのみ、走行技量測定付きの3コースがある。

2026年の新しい特徴として、オンロードレッスンに「リターンライダー限定レッスン」を新設した。久しぶりにバイクに乗る方や乗りたい方を対象に、安全で安心なバイクライフ再開を支援する。また車両持ち込みレッスンの対象者を広げ、ヤマハのY-AMT搭載モデルオーナーからの要望に応え、AT車両での参加が可能となった。

オフロードレッスンでは、講習車両を従来のモデルから新型『WR125R』に変更した。扱いやすさと走破性を兼ね備え、オフロードバイクの魅力を体感できるモデルだ。

参加費はコースにより1万円～1万8000円（税込、昼食付）で、申し込みはMy YAMAHA Motor Webから行う。リピーター参加者も多く、また例年参加申し込みの倍率も高いため、気になるライダーは早めのアクセスが吉だ。

《レスポンス編集部》

