ロボットタクシーが雪道650kmを無事故で完走…今週の有料会員記事ランキング

雪道での自動運転
1月29日～2月4日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、自動運転に関する記事に注目が集まりました。雪道での自動運転に道筋……。



1位） 雪道での自動運転に道筋、ロボットタクシーがマップレスで650km無事故　ムービーズ

AI Robotics領域のスタートアップ、ムービーズは1月27日、北海道上士幌町において、日本初となる公道の雪道環境下での自律型ロボットタクシー（ロボタク）の実証実験の全工程を、無事故で完走したと発表した。実証は1月5日から27日にかけて行われ、総走行距離は650kmを超えた。
積雪環境でも再マッピングを必要としない「マップレス技術」を活用





2位） ヒョンデの「レベル4」自動運転タクシーに乗った、2026年末に運行、先行するWaymoとの差は

ヒョンデモーターグループと、その傘下にある「モーショナル」は、「CES 2026」開催に合わせて『アイオニック5』を使った自動運転「レベル4」による『ロボタクシー』の商用運行を2026年末までに実施すると発表。その事前試乗会をメディア向けに実施した。
従来の自律走行にあった「認識」「意思決定」「制御」を統合





3位） 三菱自動車の生産が国内外とも減少　2025年暦年は88万3828台　

三菱自動車は1月29日、2025年暦年の生産・販売・輸出実績を発表した。総生産は88万3828台で、前年同期比93.6%となり、2年連続で前年を下回った。
国内生産は2年連続で減少　





4位） トヨタグループ2025年実績、世界販売1132万台で過去最高

トヨタ自動車は1月29日、2025年（暦年）のトヨタグループ合計の販売、生産、輸出実績を発表した。対象はトヨタ（レクサス含む）、ダイハツ、日野の合算だ
国内販売は111.9％で2年ぶりの前年超え





5位） 「過度な株価至上主義」ニデックが改善計画、特別注意銘柄の解除をめざす

不適切会計の疑いが見つかったニデックは、内部管理体制などの抜本的な改善を目的とした「改善計画・状況報告書」を作成し、2026年1月28日付で東京証券取引所へ提出した。なお、調査は進行中であり、改善計画は“疑義が事実であると仮定した「構造的原因」の先行分析”となる。
指定解除に向けた改善計画書を作成


《レスポンス編集部》

