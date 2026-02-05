ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、米Mythicに出資…次世代SDV向けAI半導体を共同開発へ

米Mythicの半導体
  • 米Mythicの半導体

ホンダは2月4日、SDVに搭載する高性能SoCについて、自動運転などに用いるAIの演算性能向上と省電力化を両立する技術の確立を目指し、米Mythicに出資するとともに、本田技術研究所がMythicと車載向けSoCを共同開発すると発表した。

ホンダは、自由な移動の喜びをサステナブルに提供し続けていくために、「環境」と「安全」が最重要課題であると考えている。なかでも安全の領域では、鍵となる知能化において、SDVに用いる高性能SoCの進化が不可欠であり、こうした状況を踏まえ、ホンダでは現在、デジタル演算の研究開発に取り組んでいる。

将来を見据えてはAI技術の高度化に伴い、演算性能と省電力のさらなる技術革新が求められており、次世代の知能化に貢献する演算基盤の構築に向けて、人間の脳の仕組みに着想を得たニューロモルフィックSoCに注目している。

Mythicは、高効率なAI処理を省電力で実現するアナログ演算を活用した半導体技術に強みを持つスタートアップ企業であり、ニューロモルフィックSoCの開発に関して、独自のアナログCiM(コンピューティング・イン・メモリー)技術に加えて、SDK(ソフトウェア・デベロップメント・キット)などのソフトウェア実装技術も有している。アナログCiMにより、AI演算におけるデータ転送量を最小化し、高い演算性能と省電力の両立を目指している。

こうした独自技術に着目し、今後の技術環境や社会の変化に柔軟に対応するため、ホンダとしてMythicへ出資するとともに、本田技術研究所は、独自のAIモデル設計や電子制御ユニットの研究開発で培ってきた知見や技術を生かして、SoCを構成するAI演算機能にMythicの技術を組み込み、さらなる演算性能の向上、消費電力の低減を目指し、次世代のSDVに搭載するSoCの研究開発を加速させていく。

《森脇稔》

